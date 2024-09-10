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СпортНовостиГермания

Мартиннер и Хемпман возглавили команду Кубка Дэвиса к победе в первом раунде

Германская сборная по Кубку Дэvisа, сталкиваясь с трудностями с запасными игроками, бросает вызов, борясь за квалификацию в китайском конкурсе и начинает с победы.

 and  Viktoria Klein
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На Олимпиаде во Франции теннисист Максимилиан Матерер представлял Германию в соревнованиях. Сейчас...
На Олимпиаде во Франции теннисист Максимилиан Матерер представлял Германию в соревнованиях. Сейчас он участвует за Германию в Кубке Дэвиса, проходящем в Китае.

- Мартиннер и Хемпман возглавили команду Кубка Дэвиса к победе в первом раунде

Германская мужская теннисная команда recently одержала свою первую победу на пути к финалу Кубка Дэвиса. Эта победа была завоевана в китайском городе Зухай, где они одержали верх над Словакией, выиграв оба одиночных матча.

Максимилиан Мартерер открыл игру, победив Лукаша Клейна со счетом 6:4, 7:5. Янник Ханфманн затем совершил камбэк, победив Йозефа Ковалика со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Ханфманн спас матч-болл при счете 4:5 в третьем сете, чтобы завоевать решающее второе очко.

Финалисты US Open Тим Пюetz иKevin Krawietz, которые прилетели накануне вечером, не испытывали давления, чтобы выиграть решающий парный матч из-за предыдущих побед.

Мартерер прокомментировал: "Может быть, небольшой сюрприз"

"Это большое облегчение для нас", - сказал Мартерер после своей победы в жарких условиях Зухая: "Я доволен этим обнадеживающим стартом недели, мне хочется большего".

В четверг команда, которой не хватает ведущих игроков Александра Зверева, Яна-Леннарда Штруфа и Доминика Кёпфера, встретится с Чили, их предполагаемым самым сложным соперником. "Мы все усердно работали. Мы комфортно чувствуем себя в условиях. Я думаю, что в четверг может быть небольшой сюрприз", - добавил Мартерер.

Решение ITF провести немецкую группу в Китае привело к трудностям с поездками и критике. Кроме Словакии и Чили, в группе также участвует США. Две лучшие команды группы пройдут в финал в Малаге, Испания, в ноябре.

Германия - родина победоносной теннисной команды, которая одержала свою первую победу на пути к финалу Кубка Дэвиса. Их следующее испытание - матч против Чили, считающейся их самым сложным соперником, в Зухае в четверг.

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