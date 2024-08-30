Марта и ее шаман начинают свадебные торжества, возглавляемые Мартой Луизой.

Норвежская принцесса Марта Луиза и её будущий супруг Дюрек Верретт начали трёхдневные предсвадебные торжества. Вечером в четверг они приняли своих близких и самых близких друзей на предварительную вечеринку в отеле 1904 в Эльверуме.

Тема мероприятия, как сообщает журнал "Hello!", была "сексуальной и стильной". Фотографии и видео показывают гостей в ярких и привлекательных нарядах, в основном из Норвегии и США.

Влюблённые щеголяли в великолепном розово-белом наряде от норвежского бренда Hést, соосновательницей которого является Марта Луиза. По мере того как вечеринка набирала обороты, сестра мужа принцессы, королева Метте-Марит, была замечена в джинсовом наряде и маске для лица.

Среди гостей присутствуют родители, император Harald и королева Соня

Марта Луиза и Дюрек Верретт обменяются клятвами в субботу в Гейрангере в присутствии примерно 350 гостей. Перед церемонией гости свадьбы, в том числе дети Марты Мауд (20), Леа (18) и Эмма (15), отправятся на место проведения на лодке через великолепный фьорд Гейрангер. В пятницу вечером состоится вечеринка с латиноамериканской тематикой. Король Harald V и королева Соня планируют присутствовать на свадьбе в субботу, но пропустят предварительные стартовые мероприятия.

Для старшей сестры кронпринца Норвегии Хокона этот брак станет вторым. Ранее она была замужем за Ари Бёхом с 2002 по 2017 год, от которого у неё трое детей. Пара официально встречается с 2018 года и обручилась в 2022 году. Верретт - шестой поколения шаман, который предлагает духовную поддержку, что привлекло внимание Марты Луизы к эзотерическим практикам. Хотя некоторые норвежцы критически относятся к нему и его деятельности, другие приветствуют это необычное сочетание духовности и королевской власти.

В ноябре 2022 года принцесса Марта Луиза публично объявила, что больше не будет выполнять свои официальные королевские обязанности в Норвегии. Король Harald дал ей разрешение сохранить титул принцессы, сославшись на желание отделить их бизнес-ventures от их королевских ролей в качестве причины этого шага.

Этот предстоящий брак между принцессой Мартой Луизой и Дюреком Верретом станет её вторым браком после первого с Ари Бёхом с 2002 по 2017 год. На свадьбе в Гейрангере в субботу присутствуют несколько сотен гостей, в том числе её родители, император Harald и королева Соня.

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