- Марс покупает Pringles за $ 36 млрд.

Американский продовольственный гигант Mars, Incorporated собирается приобрести компанию Kellanova. Акционеры публичной Kellanova получат $83,50 по акции, согласно совпадающим заявлениям обеих компаний. Общий объем сделки, включая долг, составляет $35,9 млрд или примерно €32,57 млрд.

В Германии Mars известен брендами, такими как Airwaves и Wrigley's Extra жевательная резинка, шоколадные батончики (Mars, Snickers, Bounty), корма для животных (Whiskas, Chappi) и основные продукты питания, такие как рис (Uncle Ben's) и макаронные изделия (Mirácoli). Компания, в которой работает более 150 000 человек, в 2023 году заявила о выручке более €45 млрд. Потребители узнают Kellanova по брендам, таким как Pringles и Kellogg's. Согласно заявлению, компания в 2023 году получила чистую выручку примерно €11,8 млрд, работает в около 180 странах и имеет около 23 000 сотрудников.

Сделка включает все бренды, активы и бизнес-сегменты Kellanova. Совет директоров компании единогласно утвердил соглашение о покупке. Приобретение подлежит утверждению акционерами Kellanova и другим условиям и должно быть завершено в первой половине 2025 года. Аналитики не ожидают серьезных проблем с антимонопольными органами, так как продукты имеют ограниченное совпадение.

Расширение Mars в сфере потребительских товаров продолжается с приобретением Kellanova, известной брендами, такими как Pringles и Kellogg's. После сделки портфель потребительских товаров Mars существенно расширится, охватывая еще более широкий спектр продуктов, таких как снеки и хлопья.

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