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Марс идет за Келлогами и Принглесами.

 and  John Stellmacher
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Келланова производит, в частности, чипсы под названием Принглс
Келланова производит, в частности, чипсы под названием Принглс

Марс идет за Келлогами и Принглесами.

Прошлой осенью компания Келлогг списала свой североамериканский бизнес по производству хлопьев и переименовалась в Келланову, что привлекло внимание своего главного конкурента Марса. Теперь, как сообщается, последний находится на пороге приобретения компании.

В пищевой промышленности заваривается многомиллиардная сделка. Инсайдеры сообщают, что кондитерский гигант Марс близок к приобретению производителя Принглс Келланова в сделке, которая может стоить почти $30 миллиардов.

Семейная компания Марс, производящая Snickers и M&M's, якобы предлагает $83,50 за акцию Келланова, согласно инсайдеру. Пока ни Келланова, ни Марс не комментировали. Приобретение стало бы крупнейшим в истории Марса, превзойдя покупку Wrigley в 2008 году за $23 миллиарда.

Во втором квартале Келланова сообщила о доходах в размере $3,2 миллиарда, что на пять процентов меньше, но операционная прибыль значительно выросла до $493 миллионов.

В октябре 2023 года производитель хлопьев Келлогг разделился на Келланову и WK Kellogg. Келлогг переименовался в Келланову и продолжает поставлять свои знаменитые хлопья по всему миру, за исключением Северной Америки, где теперь работает WK Kellogg.

С момента спин-оффа от WK Kellogg в октябре прошлого года акции Келлановы выросли примерно на 20 процентов. Тем не менее, акции все еще торгуются со скидкой по сравнению с некоторыми конкурентами, такими как Hershey и Mondelez International, что делает их потенциальной мишенью для поглощения.

Возможное приобретение Келлановы Марсом включает в себя покупку различных продовольственных товаров, в том числе популярных хлопьев и брендов закусок. Если сделка состоится, Марс существенно расширит свой портфель, включив новые продовольственные товары в свои глобальные операции.

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