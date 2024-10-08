Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФК "Бавария"

Мармуш в последний момент возвращается, чтобы бросить вызов ФК "Бавария" в захватывающем финале.

Запальчивый поединок за вершину таблицы

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Мармуш в последний момент возвращается, чтобы бросить вызов ФК "Бавария" в захватывающем финале.

Бундеслига: Встреча между Франкфуртом и Баварией выдалась напряженной. Быстрый футбол привел к голам с обеих сторон. Сначала Майкл Олисе вывел Баварию вперед, но поздний удар Омара Мармуша перевернул игру.

Три матча без побед для Баварии, которая упустила возможность одержать победу в этом напряженном матче на вершине таблицы против Эйнге 1899, но сохранила лидерство в чемпионате с 13 очками, разделив его с РБ Лейпциг и Эйнге. Команда Винсента Компани вновь столкнулась с трудностями в своей рискованной игре, пропустив три гола подряд.

Защитники Баварии Мин-Жэ Ким (15.), Даёт Упамекано (38.) и Майкл Олисе (53.) забили за мюнхенцев, а Эйнге отличился благодаря комбинации Омара Мармуша (22/90+4) и Уго Экитике (35.), причем Мармуш оформил дубль в добавленное время.

Серж Гнабри после матча сказал DAZN: "Франкфурт не имел много моментов, но использовал их. Очень обидно, что мы все равно сыграли вничью 3:3, хотя не казалось, что так будет. Мы упустили два очка, но играем в привлекательный футбол, который в конечном итоге принесет плоды".

Мармуш возглавляет список бомбардиров

Компани сделал два изменения перед поражением в Бирмингеме, его первый как главного тренера Баварии. Ветеран Томас Мюллер заменил Кингсли Комана, а Рафаэль Guerreiro сменил Конрада Лаймера на правом фланге защиты. Дриблер Джамал Мусиала чувствовал боль в спине.

"Это просто еще один обычный матч для нас; мы стремимся набрать очки и продвинуться в Бундеслиге", - сказал Компани перед матчем. Он также предупредил о Франкфурте как о "сильной команде, играющей в контратаки" с "талантливыми игроками". Он придерживался своей веры в рискованную игру.

Бавария начала с владения мячом, оказывая давление на домашнюю команду. Олисе затем имел отличный шанс после удара, но Кауа Сантос отбил его (14.). Последовавший угловой удар нашел Мюллера, который продемонстрировал хладнокровие и отдал пас Ким, что привело к первому голу.

Но Эйнге поджидал контратаки и проверял высокую линию обороны. Франкфуртский Ансгар Кнауфф отправил Мармуша в прорыв против Guerreiro. Оставаясь хладнокровным, Мармуш проскользнул мимо Нойера, сравняв счет. Он забил уже семь голов, возглавив список бомбардиров чемпионата.

Олисе возвращает лидерство - затем еще одна контратака

Тренд сохранился: Бавария владела мячом, а Эйнге готовился к быстрым контратакам. Редкие возможности, подобные той, которую упустил Мюллер против Сантоса (30.), возникали редко. Вместо этого Экитике запустил следующую идеальную контратаку после паса Мармуша. Вратарь Нойер совершил отчаянный сейв, и Бавария сравняла счет после гола Упамекано головой после углового.

После перерыва сцена оставалась прежней. Баварские болельщики вновь ликовали, когда их команда доминировала и создавала моменты. Олисе затем забил снова, продемонстрировав потрясающий удар с расстояния около 14 метров. Жошуа Киммих (56.) пытался сравнять счет мощным штрафным, но Эйнге праздновал победу в компенсированное время.

Бавария потерпела еще одно поражение, на этот раз против Эйнге 1899, не одержав победы в последних трех матчах Бундеслиги. Несмотря на преимущество в три гола, забитых Мин-Жэ Кимом, Даётом Упамекано и Майклом Олисе, два гола Омара Мармуша, в том числе поздний голевой удар, не позволили Баварии одержать необходимую победу. Благодаря дублю Мармуша он возглавил список бомбардиров Бундеслиги.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Новые товарищи по команде ЛА Лейкерс: Леброн Джеймс и его сын Бронни дебютируют как дуэт.
Спорт

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом.

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом. В небывалом событии легенда НБА Леброн Джеймс впервые разделил площадку со своим сыном Бронни. Несмотря на этот исторический момент, путь Бронни к тому, чтобы сравняться со статусом своего отца, все еще в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно