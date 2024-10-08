Мармуш в последний момент возвращается, чтобы бросить вызов ФК "Бавария" в захватывающем финале.

Бундеслига: Встреча между Франкфуртом и Баварией выдалась напряженной. Быстрый футбол привел к голам с обеих сторон. Сначала Майкл Олисе вывел Баварию вперед, но поздний удар Омара Мармуша перевернул игру.

Три матча без побед для Баварии, которая упустила возможность одержать победу в этом напряженном матче на вершине таблицы против Эйнге 1899, но сохранила лидерство в чемпионате с 13 очками, разделив его с РБ Лейпциг и Эйнге. Команда Винсента Компани вновь столкнулась с трудностями в своей рискованной игре, пропустив три гола подряд.

Защитники Баварии Мин-Жэ Ким (15.), Даёт Упамекано (38.) и Майкл Олисе (53.) забили за мюнхенцев, а Эйнге отличился благодаря комбинации Омара Мармуша (22/90+4) и Уго Экитике (35.), причем Мармуш оформил дубль в добавленное время.

Серж Гнабри после матча сказал DAZN: "Франкфурт не имел много моментов, но использовал их. Очень обидно, что мы все равно сыграли вничью 3:3, хотя не казалось, что так будет. Мы упустили два очка, но играем в привлекательный футбол, который в конечном итоге принесет плоды".

Мармуш возглавляет список бомбардиров

Компани сделал два изменения перед поражением в Бирмингеме, его первый как главного тренера Баварии. Ветеран Томас Мюллер заменил Кингсли Комана, а Рафаэль Guerreiro сменил Конрада Лаймера на правом фланге защиты. Дриблер Джамал Мусиала чувствовал боль в спине.

"Это просто еще один обычный матч для нас; мы стремимся набрать очки и продвинуться в Бундеслиге", - сказал Компани перед матчем. Он также предупредил о Франкфурте как о "сильной команде, играющей в контратаки" с "талантливыми игроками". Он придерживался своей веры в рискованную игру.

Бавария начала с владения мячом, оказывая давление на домашнюю команду. Олисе затем имел отличный шанс после удара, но Кауа Сантос отбил его (14.). Последовавший угловой удар нашел Мюллера, который продемонстрировал хладнокровие и отдал пас Ким, что привело к первому голу.

Но Эйнге поджидал контратаки и проверял высокую линию обороны. Франкфуртский Ансгар Кнауфф отправил Мармуша в прорыв против Guerreiro. Оставаясь хладнокровным, Мармуш проскользнул мимо Нойера, сравняв счет. Он забил уже семь голов, возглавив список бомбардиров чемпионата.

Олисе возвращает лидерство - затем еще одна контратака

Тренд сохранился: Бавария владела мячом, а Эйнге готовился к быстрым контратакам. Редкие возможности, подобные той, которую упустил Мюллер против Сантоса (30.), возникали редко. Вместо этого Экитике запустил следующую идеальную контратаку после паса Мармуша. Вратарь Нойер совершил отчаянный сейв, и Бавария сравняла счет после гола Упамекано головой после углового.

После перерыва сцена оставалась прежней. Баварские болельщики вновь ликовали, когда их команда доминировала и создавала моменты. Олисе затем забил снова, продемонстрировав потрясающий удар с расстояния около 14 метров. Жошуа Киммих (56.) пытался сравнять счет мощным штрафным, но Эйнге праздновал победу в компенсированное время.

Бавария потерпела еще одно поражение, на этот раз против Эйнге 1899, не одержав победы в последних трех матчах Бундеслиги. Несмотря на преимущество в три гола, забитых Мин-Жэ Кимом, Даётом Упамекано и Майклом Олисе, два гола Омара Мармуша, в том числе поздний голевой удар, не позволили Баварии одержать необходимую победу. Благодаря дублю Мармуша он возглавил список бомбардиров Бундеслиги.

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