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КультураНовостиНидерланды

Маркус Ланц ведет дискуссию о будущем Тюрингии со своими приглашенными гостями.

Маркус Ланц рассылает приглашения, собирая знаменитостей и политических фигур для увлекательной беседы. Сегодняшняя тема включает будущее Тюрингии среди различных других значимых вопросов.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Маркус Ланц часто приглашает в гости людей из политических и общественных кругов.
Маркус Ланц часто приглашает в гости людей из политических и общественных кругов.

- Маркус Ланц ведет дискуссию о будущем Тюрингии со своими приглашенными гостями.

Выборы в ландтаг Тюрингии стали жестким напоминанием для тех, кто игнорировал рост партии AfD и ослабление лояльности к основным партиям коалиции "Ямайка". Не менее тревожными оказались финансовые новости: Volkswagen находится в кризисе, что ставит под сомнение положение Германии как одного из главных автопроизводителей.

Ведущий телешоу "Markus Lanz" вернул эти вопросы в центр внимания. 10 сентября 2024 года он соберет панель экспертов, чтобы обсудить: "Что дальше?"

Маркус Ланц: Повестка дня и участники

В этот раз Ланц будет беседовать с четырьмя гостями. В их числе - второй по рангу в партии FDP Йоханнес Вальдеггер, который проанализирует неспособность своей партии преодолеть 5-процентный барьер на выборах в ландтаг и перспективы коалиции "Ямайка" в бундестаге. Писатель Феликс Ли, чей отец играл важную роль в запуске бизнеса Volkswagen в Китае в 70-х годах, поделится своими мыслями о текущих проблемах multinational корпорации.

Главный редактор "RedaktionsNetzwerk Deutschland" Ева Квадбек представит обзор политической ситуации в Тюрингии, в том числе дебаты коалиции "Ямайка" по вопросу миграции. Инцидентный премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов из партии "Левые" поделится своим видением напряженных переговоров по коалиции и будущего Тюрингии на фоне роста AfD.

Трансляция шоу Маркуса Ланца состоится на ZDF 10 сентября в 22:45. Повторные показы запланированы на 11 и 12 сентября в 23:15.

Вероятно, дискуссия в шоу Маркуса Ланца затронет глобальные последствия проблем Volkswagen, учитывая личные связи Феликса Ли с историей компании в Китае. Важно отметить, что кризис Volkswagen может повлиять не только на его положение в Германии, но и на его статус одного из главных игроков в автомобильной промышленности в других странах, таких как Нидерланды, где у него значительное присутствие.

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