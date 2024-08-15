- Марко Реус подписал контракт с "Лас-Анджелес Галактик".

Бывший футболист национальной сборной Марко Ройс перешёл в клуб Главной лиги soccer (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб объявил, что 35-летний Ройс подписал контракт до конца сезона 2026 года. Ранее об этой сделке сообщало ESPN. После истечения контракта с «Боруссией Дортмунд» Ройс присоединится к американскому клубу на правах свободного агента. Атакующий полузащитник будет официально представлен в эту пятницу вечером (по центральноевропейскому времени). Ранее в «Лос-Анджелесе» выступали такие футбольные звёзды, как Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович.

Главный тренер «ЛА Гэлакси»: «Марко Ройс — игрок мирового класса»

«Всего наилучшего в Калифорнии, Марко!» — написали на домашней странице «Боруссия Дортмунд» (БВБ). После zwölf лет БВБ не предложил Ройсу новый контракт. Однако коренной дортмундский житель выразил желание «начать новое приключение».

«Марко Ройс — игрок мирового класса, который блистал на высшем уровне и играл в двух финалах Лиги чемпионов за «Боруссию Дортмунд» и с национальной сборной Германии на чемпионате мира», — сказал Вилл Кунц, генеральный менеджер «ЛА Гэлакси». «Мы рады вкладу Марко в «ЛА Гэлакси», когда мы входим в решающую фазу сезона MLS 2024 и далее».

После разочаровывающего сезона 2023 года, когда «ЛА» не попала в плей-офф, «Гэлакси» сейчас является одним из фаворитов на титул. С Ройсом в качестве дополнительной опции нападения команда стремится выиграть свой первый Кубок MLS с 2014 года. «Он проверенный победитель и лидер, чей талант и видение идеально впишутся в команду, когда мы готовимся к возобновлению лиги и борьбе за плей-офф», — сказал тренер Грег Ванни.

«Переход Марко Ройса в футбол Главной лиги soccer (MLS) приведёт к тому, что он присоединится к «Лос-Анджелес Гэлакси» после ухода из «Боруссии Дортмунд».

«Как знаменитое имя в футболе, с прошлыми достижениями в Лиге чемпионов и чемпионате мира, подписание Марко Ройса «Лос-Анджелес Гэлакси» должно усилить их борьбу за титул в сезоне MLS 2024».

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