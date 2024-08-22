Маркета Вондроусова пропустит Открытые чемпионата США после операции на плече.

25-летняя защита титула на Уимблдоне неожиданно завершилась в первом раунде против Джессики Бузас Маниеро в июле, и Вондроушова призналась, что уже давно страдает от проблем с плечом.

"Было принято решение сделать операцию", - объявила она в Instagram. "Операция прошла успешно, и я скоро начну реабилитацию".

"Увидимся на корте, чувствуя себя хорошо и в полной форме".

Вондроушова, которая была финалисткой Открытого чемпионата Франции в 2019 году, прошлый год дошла до четвертьфинала US Open - лучший результат в Нью-Йорке. Однако она опустилась на 22-е место в мире с карьерного максимума 6-го места из-за неудачи в защите очков на Уимблдоне.

Это был первый случай со времен поражения Стеффи Граф от Лори Макнил в 1994 году, когда действующий чемпион Уимблдона был выбит в первом раунде.

US Open начнется 26 августа и закончится 8 сентября.

Несмотря на проблемы с плечом, Вондроушова по-прежнему страстно любит теннис как вид спорта. После восстановления она планирует вернуться на корт и снова продемонстрировать свои навыки.

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