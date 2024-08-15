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Марк Цукерберг подарил жене статую

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Марк Цукерберг подарил жене статую

Кому не будет приятно получить собственное увеличенное подобие?! И того же оттенка, что и море! Основатель Facebook Марк Цукерберг только что подарил своей жене Присцилле Чан такой подарок в виде гигантской статуи. На что еще он мог бы потратить свои деньги?

Основатель Facebook Марк Цукерберг подарил своей жене Присцилле Чан необычный подарок: он заказал статую, похожую на саму Чан. Цукерберг поделился фотографией своей жены перед произведением искусства в саду в Instagram.

Статуя возвышается над своей человеческой копией, ее тело голубое и окутано серебристым покрывалом. "Я возрождаю римскую традицию заказывать статуи своей жены", - написал 40-летний Цукерберг. Однако он не уточнил, о какой традиции идет речь. В древнем Риме популярными темами для статуй были боги, правители и герои.

В натуре же, 39-летняя Чан одета в розовый халат и держит чашку такого же голубого цвета, как и статуя. Чан также поделилась фотографией в своей Instagram-истории, написав: "Теперь меня не пропустишь!" Художник Даниэль Аршам, создавший скульптуру, также опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.

От бункера до яхты

"Я уже давно хотел сделать скульптуру из нее, и когда появилась возможность поработать с Аршамом, я finally это сделал", - объясняет Цукерберг сотрудничество с художником. И добавляет, что просто пытается "поддерживать поток творческих проектов".

Или, возможно, он просто ищет способы потратить свои деньги. Ведь состояние Цукерберга оценивается примерно в $180 миллиардов. В прошлом году сообщалось, что он строит комплекс бункеров на обширном участке в Гавайях. А вскоре после этого самый богатый человек мира после своего 40-летия 14 мая купил яхту за $300 миллионов.

Статуя Присциллы Чан, созданная художником Даниэлем Аршамом, сделала ее частью знаменитых пар с уникальным трибьютом. После своего дня рождения Марк Цукерберг также приобрел роскошную яхту за $300 миллионов, демонстрируя свое богатство.

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