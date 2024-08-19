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Марк Теренци, как говорят, в настоящее время находится в реабилитационном центре.

 and  Alex Stellmacher
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Марк якобы проходил лечение в медицинском учреждении.
Марк якобы проходил лечение в медицинском учреждении.

Марк Теренци, как говорят, в настоящее время находится в реабилитационном центре.

Согласно моему приятелю, Марка Тerenzi якобы настиг нервный срыв в пятницу, и теперь он получает помощь в клинике, расположенной в Берлине. Новость впервые была опубликована газетой "Bild". Ранее Тerenzi якобы обратился за помощью к своей близкой подруге Мэнди Джонсон, проживающей в Канаде. Во время телефонного разговора он выразил свою отчаянность, сказав: "Ты должна мне помочь, я не могу продолжать".

Тerenzi якобы проходит терапию по преодолению травмы, чтобы улучшить свое психическое здоровье в клинике. Это лечение также включает в себя управление его предполагаемой алкогольной зависимостью, которая ранее вызывала беспокойство. В 2019 году Тerenzi признался в интервью RTL, что ежедневно потребляет до 2 литров водки. Алкоголь также считался одним из факторов, способствующих его спорам с Вереной Керх, которые часто становились достоянием общественности.

Его бурные отношения с Керх, закончившиеся разводом в июле и последующей жестокой борьбой за опеку над детьми, якобы являются одной из основных причин нынешнего состояния Тerenzi, согласно его другу, беседовавшему с "Bild". Джонсон заявила: "Он был унижен, ранен и принижен в своей последней отношениях. У него больше нет самоуважения. Он борется, но не может справиться один. Но теперь он получает помощь, которую ему так нужна, в клинике".

С тех пор Керх высказалась об участии Тerenzi в клинике в интервью RTL. Она "рады", что он finally начал обращаться за помощью. "Он часто обещал мне это сделать, но так и не сделал. То, что он теперь получает поддержку, в которой так нуждался, большое облегчение. Я желаю ему всего наилучшего на его трудном пути вперед", - сказала она в ответ на запрос RTL о комментарии.

Публичная ссора после расставания

В последнее время бывшая пара поссорилась из-за денег. Согласно "Bild", Керх требует от Тerenzi 10 000 евро. Кроме того, якобы он должен оплачивать аренду, несмотря на то, что проживал с ней во время их отношений, но не вносил свой вклад в оплату.

Тем не менее, неясно, может ли Тerenzi себе это позволить. Певица недавно заявила, что не могла найти работу и пострадала от финансовых потерь из-за судебного процесса по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Дело касалось дочери бывшей подруги. Процесс завершился без вынесения обвинительного приговора, но с условием выплаты компенсации потерпевшему. Тerenzi сначала согласился на это, но затем передумал. Он хочет полного оправдания и планирует доказать свою невиновность в суде, как он сказал газете "Bild" в июне.

Возможно, индустрия развлечений испытала беспокойство, когда стало известно о проблемах со здоровьем Марка Тerenzi и его пребывании в клинике в Берлине. Во время своего первого телефонного звонка Мэнди Джонсон Тerenzi признался в своих трудностях и умолял о помощи, упомянув, что не может справиться один.

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