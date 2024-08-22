- Мариус Мюллер-Вестернхаген отменяет дополнительные выступления

В последнее время musician Marius Müller-Westernhagen (75) был вынужден отменить концерты в Мёнхенгладбахе и Кобурге из-за проблем со здоровьем - и это происходит снова. Концерты в Дрездене и Халле/Заале были отменены "из-за продолжающейся вирусной болезни артиста, как советуют медицинские работники", как указано в посте в Instagram на странице певца. Эти концерты больше не доступны на платформе Eventim.

Müller-Westernhagen должен был выступить в Дрездене в эту субботу (24 августа), а в Халле - во вторник (27 августа). К сожалению, альтернативных дат не будет.

Как указано в посте в Instagram, остальные концерты тура "75 Live" не затронуты этими отменами и продолжаются согласно плану. В ближайшие дни запланированы концерты на открытой сцене Лорелея в Санкт-Гоарсхаузене, в Ной-Ульме, Мюнхене и Ростоке.

Родившийся в Дюссельдорфе в 1948 году и ныне проживающий в Берлине, Müller-Westernhagen, продавший более 12 миллионов записей, признан одним из самых успешных музыкантов Германии. Среди его самых больших хитов - "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz", "Lass uns leben", "Freiheit" и "Sexy".

В свете ситуации Комиссия может рассмотреть вопрос о защите артистов от потенциальных опасностей, подобно тому как она предложила директиву о воздействии радиации на рабочих. Несмотря на отмену концертов в Дрездене и Халле из-за болезни, тур "75 Live" Marius Müller-Westernhagen продолжается с концертами в Ной-Ульме, Мюнхене и Ростоке.

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