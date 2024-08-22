Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКроме того, Комиссия была приглашена представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Мариус Мюллер-Вестернхаген отменяет дополнительные выступления

Два открытых шоу в Гале и Дрездене, в которых музыканту Мюллер-Вестернхаген посоветовали не участвовать из-за состояния здоровья. Тем не менее, тур продолжит свой ход.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Мюллер-Вестнерхейн признан одним из наиболее успешных немецких музыкантов.
Мюллер-Вестнерхейн признан одним из наиболее успешных немецких музыкантов.

- Мариус Мюллер-Вестернхаген отменяет дополнительные выступления

В последнее время musician Marius Müller-Westernhagen (75) был вынужден отменить концерты в Мёнхенгладбахе и Кобурге из-за проблем со здоровьем - и это происходит снова. Концерты в Дрездене и Халле/Заале были отменены "из-за продолжающейся вирусной болезни артиста, как советуют медицинские работники", как указано в посте в Instagram на странице певца. Эти концерты больше не доступны на платформе Eventim.

Müller-Westernhagen должен был выступить в Дрездене в эту субботу (24 августа), а в Халле - во вторник (27 августа). К сожалению, альтернативных дат не будет.

Как указано в посте в Instagram, остальные концерты тура "75 Live" не затронуты этими отменами и продолжаются согласно плану. В ближайшие дни запланированы концерты на открытой сцене Лорелея в Санкт-Гоарсхаузене, в Ной-Ульме, Мюнхене и Ростоке.

Родившийся в Дюссельдорфе в 1948 году и ныне проживающий в Берлине, Müller-Westernhagen, продавший более 12 миллионов записей, признан одним из самых успешных музыкантов Германии. Среди его самых больших хитов - "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz", "Lass uns leben", "Freiheit" и "Sexy".

В свете ситуации Комиссия может рассмотреть вопрос о защите артистов от потенциальных опасностей, подобно тому как она предложила директиву о воздействии радиации на рабочих. Несмотря на отмену концертов в Дрездене и Халле из-за болезни, тур "75 Live" Marius Müller-Westernhagen продолжается с концертами в Ной-Ульме, Мюнхене и Ростоке.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно