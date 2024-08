- Мариус Мюллер-Уэстернхаген отменяет концерты из-за болезни.

Певец Марийюс Мюллер-Вестернхаген (75) отменяет концерты в Мёнхенгладбахе и Кобурге из-за проблем со здоровьем. "К сожалению, запланированные выступления Марийюса Мюллера-Вестернхagena на арене Sparkassenpark в Мёнхенгладбахе и площади перед замком в Кобурге отменены из-за состояния здоровья артиста", - говорится в сообщении на странице артиста в Instagram.

Мюллер-Вестернхаген должен был выступить в Мёнхенгладбахе, Северный Рейн-Вестфалия, в ночь на вторник, а концерт в Кобурге был запланирован на пятницу. На данный момент билеты остаются действительными, и никаких конкретных планов по переносу нет. "Музыкант, менеджмент и организаторы мероприятий выражают сожаление по поводу отмены и просят фанатов проявить терпение и понимание".

Отмена концерта в Штутгарте в мае

Предстоящие выступления в рамках тура "75Live", например, запланированное на субботу в Дрездене, продолжают идти по плану.

Концерт в Штутгарте в мае также был отменен из-за проблем со здоровьем.

Родившийся в Дюссельдорфе в 1948 году и ныне проживающий в Берлине, Мюллер-Вестернхаген, продавший более 12 миллионов записей, считается одним из самых успешных музыкантов Германии.

