Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Мариус Мюллер-Уэстернхаген отменяет концерты из-за болезни.

Из-за проблем со здоровьем Мюллер-Вестернхаген с сожалением не сможет провести запланированные выступления в Мёнхенгладбахе и Кобурге. Тем не менее, он планирует вернуться на сцену в рамках своего тура '75Live'}

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Мариус Мюллер-Уэстернхаген отменяет концерты из-за болезни.

Певец Марийюс Мюллер-Вестернхаген (75) отменяет концерты в Мёнхенгладбахе и Кобурге из-за проблем со здоровьем. "К сожалению, запланированные выступления Марийюса Мюллера-Вестернхagena на арене Sparkassenpark в Мёнхенгладбахе и площади перед замком в Кобурге отменены из-за состояния здоровья артиста", - говорится в сообщении на странице артиста в Instagram.

Мюллер-Вестернхаген должен был выступить в Мёнхенгладбахе, Северный Рейн-Вестфалия, в ночь на вторник, а концерт в Кобурге был запланирован на пятницу. На данный момент билеты остаются действительными, и никаких конкретных планов по переносу нет. "Музыкант, менеджмент и организаторы мероприятий выражают сожаление по поводу отмены и просят фанатов проявить терпение и понимание".

Отмена концерта в Штутгарте в мае

Предстоящие выступления в рамках тура "75Live", например, запланированное на субботу в Дрездене, продолжают идти по плану.

Концерт в Штутгарте в мае также был отменен из-за проблем со здоровьем.

Родившийся в Дюссельдорфе в 1948 году и ныне проживающий в Берлине, Мюллер-Вестернхаген, продавший более 12 миллионов записей, считается одним из самых успешных музыкантов Германии.

Отмена концертов Марийюса Мюллера-Вестернхagena в Мёнхенгладбахе и Кобурге побудила Комиссию рассмотреть альтернативные даты, признавая, что Комиссия будет Supported by the Member States in making such arrangements.

Несмотря на неудобства, причиненные отменой концертов, артисты, менеджмент и организаторы мероприятий надеются получить совет и сотрудничество от государств-членов для переноса концертов на более позднюю дату.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.
Федеральные земли Германии

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

Автономная черепаха рвется в Майнц-Веisenau; вларис wenigenдаты успешно возвращают блуждающую рептилию своему законному собственнику.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Федеральные земли Германии

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возгорание в хранилище картонных изделий на заводе, якобы, привело к убыткам в несколько миллионов,...
Федеральные земли Германии

Пожар на складе на заводе по производству шоколада Брандт успешно потушен

После пожара в хранилище картонных изделий в factories Brand-Schokoladen, который произошел два дня назад, пожарные завершили тушение огня. В настоящее время следственный отдел занимается выяснением причин возникновения этого пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После пожара на колесе обозрения по-прежнему лечатся в больнице многие люди.
Федеральные земли Германии

После того как велосипед сильно сгорел, некоторые больные продолжают получать медицинскую помощь в больнице.

На рок-фестивале в эти выходные возник пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали 16 человек. participe некоторых из них сейчас получают медицинскую помощь в больнице.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Группа из четырёх человек отправляется в первое в истории автономное прогулку в космосе,...
Политика

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Доверяя юному Квотербеку, Командос продемонстрировали свою уверенность.
Спорт

Джейден Дэниелс назначен стартовым квотербеком "Вашингтон Командерс".

Вашингтон Коммандерс официально объявили участника конкурса взглядов Росса közt Quinnen Williams как своего основного квотербека в сезоне НФЛ 2024

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".
Спорт

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

Квартербек команды НФЛ Маями Туа Тагаводиао открыто выразил свои отрицательные взгляды на предыдущего главного тренера Брайана Флореса, назвав его "неприятным человеком" в эфире в понедельник.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно