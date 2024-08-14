Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиВ выходные

Мариус Борг Хойби признался в серьезных обвинениях

Мариус Борг Хойбиbands признал избиение своей девушки под воздействием наркотиков. Сын принцессы Метте-Марит признал все обвинения.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут

- Мариус Борг Хойби признался в серьезных обвинениях

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит (50), Marius Borg Høiby (27), впервые прокомментировал свою арестованность по подозрению в причинении телесных повреждений своей подруге, прошедшую десять дней назад. В развернутом заявлении, распространенном через Норвежскую вещательную корпорацию NRK, он полностью признал выдвинутые обвинения. "Прошлым выходным произошло то, что никогда не должно было произойти", - сказал 27-летний молодой человек.

Он признался в причинении телесных повреждений и порче имущества в квартире под воздействием алкоголя и кокаина после ссоры. "У меня есть несколько проблем со здоровьем, которые доставляли мне хлопоты как в детстве, так и во взрослом возрасте", - объяснил Хёибю. Он боролся с зависимостью от наркотиков в течение длительного времени и проходил лечение. Он собирался возобновить и серьезно относиться к этому лечению.

Однако он подчеркнул, что его проблемы с наркотиками не должны использоваться как оправдание. Он хотел нести ответственность за свои действия и предоставлять правдивую информацию полиции. Его подруга не заслуживала того, что произошло той ночью. Он хотел извиниться перед ней. Хёибю также сожалел о давлении, которое СМИ оказывали на его подругу после инцидента, и о том, что за ней охотились фотографы и журналисты. Это было трудно для него принять.

Кронпринц Хокон называет это "серьезным делом"

Он также хотел извиниться перед своей семьей, зная, что его действия глубоко повлияли на них: "Так что я извиняюсь перед вами, мои близкие. Это никогда не должно было произойти, и я беру на себя полную ответственность за свои действия". Было выпущено заявление адвоката потерпевшей. В нем говорится, что его клиент ждала и надеялась, что Хёибю признает то, что он сделал.

Marius Borg Høiby, как сообщается, был временно задержан полицией в воскресенье после инцидента с женщиной в квартире в Осло. Полиция подтвердила журналу "Se og Hør", что было произведено задержание и предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений. Не названный человек был "позже освобожден из-под стражи". Журнал также пишет, что женщина, которой якобы от 20 до 30 лет, была доставлена в больницу с сотрясением мозга.

Адвокат 27-летнего Хёибю, который происходит из отношений до брака Метте-Марит с Хоконом, позже подтвердил норвежской "Dagbladet", что человек, в отношении которого идет речь, - это Хёибю. Норвежский наследный принц Хокон (51) позже сказал, когда его спросили о своем пасынке, что это "серьезное дело". Однако он считал правильным не вмешиваться в дело. Но было ясно, что это тоже его затронуло.

Выходные, на которые ссылается Marius Borg Høiby в своем заявлении, - это те, когда произошел инцидент с его подругой. После выходных Хёибю признал, что произошло что-то сожалеемое, что никогда не должно было произойти.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно