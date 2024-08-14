- Мариус Борг Хойби признался в серьезных обвинениях

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит (50), Marius Borg Høiby (27), впервые прокомментировал свою арестованность по подозрению в причинении телесных повреждений своей подруге, прошедшую десять дней назад. В развернутом заявлении, распространенном через Норвежскую вещательную корпорацию NRK, он полностью признал выдвинутые обвинения. "Прошлым выходным произошло то, что никогда не должно было произойти", - сказал 27-летний молодой человек.

Он признался в причинении телесных повреждений и порче имущества в квартире под воздействием алкоголя и кокаина после ссоры. "У меня есть несколько проблем со здоровьем, которые доставляли мне хлопоты как в детстве, так и во взрослом возрасте", - объяснил Хёибю. Он боролся с зависимостью от наркотиков в течение длительного времени и проходил лечение. Он собирался возобновить и серьезно относиться к этому лечению.

Однако он подчеркнул, что его проблемы с наркотиками не должны использоваться как оправдание. Он хотел нести ответственность за свои действия и предоставлять правдивую информацию полиции. Его подруга не заслуживала того, что произошло той ночью. Он хотел извиниться перед ней. Хёибю также сожалел о давлении, которое СМИ оказывали на его подругу после инцидента, и о том, что за ней охотились фотографы и журналисты. Это было трудно для него принять.

Кронпринц Хокон называет это "серьезным делом"

Он также хотел извиниться перед своей семьей, зная, что его действия глубоко повлияли на них: "Так что я извиняюсь перед вами, мои близкие. Это никогда не должно было произойти, и я беру на себя полную ответственность за свои действия". Было выпущено заявление адвоката потерпевшей. В нем говорится, что его клиент ждала и надеялась, что Хёибю признает то, что он сделал.

Marius Borg Høiby, как сообщается, был временно задержан полицией в воскресенье после инцидента с женщиной в квартире в Осло. Полиция подтвердила журналу "Se og Hør", что было произведено задержание и предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений. Не названный человек был "позже освобожден из-под стражи". Журнал также пишет, что женщина, которой якобы от 20 до 30 лет, была доставлена в больницу с сотрясением мозга.

Адвокат 27-летнего Хёибю, который происходит из отношений до брака Метте-Марит с Хоконом, позже подтвердил норвежской "Dagbladet", что человек, в отношении которого идет речь, - это Хёибю. Норвежский наследный принц Хокон (51) позже сказал, когда его спросили о своем пасынке, что это "серьезное дело". Однако он считал правильным не вмешиваться в дело. Но было ясно, что это тоже его затронуло.

Выходные, на которые ссылается Marius Borg Høiby в своем заявлении, - это те, когда произошел инцидент с его подругой. После выходных Хёибю признал, что произошло что-то сожалеемое, что никогда не должно было произойти.

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