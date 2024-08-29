Мария побеждает в начале дуэли в центре внимания, позже испытывая спад.

Татjana Мария почувствовала волну гордости, глядя на толпу. В свои 37 лет она впервые играла на корте Артура Эша на Открытом чемпионате США, сопровождаемая своими дочерьми Шарлоттой (10) и Сесилией (3). Несмотря на то, что она уступала защитнице титула Коко Гауфф, 17-летней звезде из США, Мария смогла держаться на равных в первом сете.

Своим уникальным стилем игры, который включал в себя скользящие удары с обеих сторон, Мария сбивала с толку фаворита и даже выводила ее из равновесия. Однако Гауфф восстановила свою форму во втором сете, и после напряженной игры, продлившейся более часа, она одержала победу.

Размышляя о своем поражении во втором раунде, Мария сказала: "Важно знать, что даже топовые игроки испытывают трудности, играя против меня". Она заверила, что у нее еще много чего впереди и она не собирается уходить на пенсию в ближайшее время. "Не важно, сколько тебе лет, важно, как ты себя чувствуешь. Я просто люблю играть в теннис и путешествовать с семьей", - заявила она убежденно.

Будущее Шарлотты

Талант передается по наследству, и самым юным конкурентом является 10-летняя дочь Татьяны Шарлотта. Шарлотта тренируется с матерью и уже начала участвовать в турнирах. "Мечта Шарлотты - когда-нибудь сыграть на этом корте", - поделилась Мария перед выходом на корт, который был самой большой сценой на Открытом чемпионате США. Семейная цель - подготовить Шарлотту к профессиональной карьере, стремясь к дебюту на WTA-туре примерно в 14 или 15 лет.

Однако вопреки ожиданиям, Шарлотта будет представлять Францию, а не Германию на профессиональном уровне. После обсуждений с немецкой федерацией семья решила, что поддержка для игрока такого возраста будет лучше во Франции. Более того, как Франция, так и США, будучи родиной семьи Марии, предлагают больше финансовых ресурсов и возможностей благодаря своим престижным турнирам Большого шлема в Париже и Нью-Йорке.

ПаSSION Татьяны к спорту вдохновила ее дочь Шарлотту, которая разделяет любовь к теннису. Спорт стал неотъемлемой частью их семейной связи, и Шарлотта усердно тренируется, чтобы последовать по стопам своей матери и, возможно, сыграть на тех же престижных кортах, таких как корт Артура Эша, в будущем.

Читайте также: