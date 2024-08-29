Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

Мария побеждает в начале дуэли в центре внимания, позже испытывая спад.

Ребёнок переходит под попечительство Германии

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
В начальном этапе их встречи Татьяна Мария эффективно встречала игру Коко Гафф
В начальном этапе их встречи Татьяна Мария эффективно встречала игру Коко Гафф

Мария побеждает в начале дуэли в центре внимания, позже испытывая спад.

Татjana Мария почувствовала волну гордости, глядя на толпу. В свои 37 лет она впервые играла на корте Артура Эша на Открытом чемпионате США, сопровождаемая своими дочерьми Шарлоттой (10) и Сесилией (3). Несмотря на то, что она уступала защитнице титула Коко Гауфф, 17-летней звезде из США, Мария смогла держаться на равных в первом сете.

Своим уникальным стилем игры, который включал в себя скользящие удары с обеих сторон, Мария сбивала с толку фаворита и даже выводила ее из равновесия. Однако Гауфф восстановила свою форму во втором сете, и после напряженной игры, продлившейся более часа, она одержала победу.

Размышляя о своем поражении во втором раунде, Мария сказала: "Важно знать, что даже топовые игроки испытывают трудности, играя против меня". Она заверила, что у нее еще много чего впереди и она не собирается уходить на пенсию в ближайшее время. "Не важно, сколько тебе лет, важно, как ты себя чувствуешь. Я просто люблю играть в теннис и путешествовать с семьей", - заявила она убежденно.

Будущее Шарлотты

Талант передается по наследству, и самым юным конкурентом является 10-летняя дочь Татьяны Шарлотта. Шарлотта тренируется с матерью и уже начала участвовать в турнирах. "Мечта Шарлотты - когда-нибудь сыграть на этом корте", - поделилась Мария перед выходом на корт, который был самой большой сценой на Открытом чемпионате США. Семейная цель - подготовить Шарлотту к профессиональной карьере, стремясь к дебюту на WTA-туре примерно в 14 или 15 лет.

Однако вопреки ожиданиям, Шарлотта будет представлять Францию, а не Германию на профессиональном уровне. После обсуждений с немецкой федерацией семья решила, что поддержка для игрока такого возраста будет лучше во Франции. Более того, как Франция, так и США, будучи родиной семьи Марии, предлагают больше финансовых ресурсов и возможностей благодаря своим престижным турнирам Большого шлема в Париже и Нью-Йорке.

ПаSSION Татьяны к спорту вдохновила ее дочь Шарлотту, которая разделяет любовь к теннису. Спорт стал неотъемлемой частью их семейной связи, и Шарлотта усердно тренируется, чтобы последовать по стопам своей матери и, возможно, сыграть на тех же престижных кортах, таких как корт Артура Эша, в будущем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Карим Адееми и «Боруссия» Дортмунд могут столкнуться с повторной встречей с «Реал Мадрид» в...
Спорт

В отсутствие суперкомпьютера, Лига чемпионов стоит на месте.

В отсутствие суперкомпьютера, Лига чемпионов стоит на месте. Лига чемпионов УЕФА обнимает Искусственный Интеллект. Вечером мощный компьютер примет участие в сложном жребии группового этапа этого турнира, который обещает стать самым сложным в истории. Но не только соревнование претерпевает изменения; гимн звучит по-новому. Но это не полная перемена; он просто имеет

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Хедира обращается за рассмотрением Киммича
Спорт

Хедира обращается за рассмотрением Киммича

- Хедира обращается за рассмотрением Киммича Согласно бывшему чемпиону мира Сами Кедире, Joshua Киммих был бы прочным выбором на пост нового капитана футбольной национальной команды после ухода Илкая Гюндогана. Немецкому тренеру Юлиану Нагельсманну нужно выбрать преемника до предстоящих сентябрьских матчей сборной. Нагельсманн объявит состав на матчи Лиги наций против Венгрии

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Онлайн-ненависть к Звереву: Зверев заявляет, что его мать хотела, чтобы его ушли
Спорт

Онлайн-ненависть к Звереву: Зверев заявляет, что его мать хотела, чтобы его ушли

Профессиональные теннисисты, выступающие в Интернете, находятся под заливом гневных сообщений. Один французский человек поделился оскорбительными комментариями, получив поддержку. Высший-плановый немецкий игрок также подвергается подобному обращению. Как можно потенциально облегчить эту ситуацию?

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Лотар Маттеус ищет стражей после ухода своего тренера
Спорт

Лотар Маттхаус критикует родителей после решения тренера

Лотар Маттхаус критикует родителей после решения тренера Лотар Matthäus, завершив свой срок в качестве тренера местной юношеской команды, получил сочувствие от других экспертов в юношеском футболе. "Многие сталкивались с подобными трудностями. Вот почему так сложно найти людей, готовых взяться за эту роль", - сказал победитель чемпионата мира 1990

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно