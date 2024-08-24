Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде

С уходом Мануэля Нойера из национальной футбольной сборной Германии официально заканчивается эпоха. В прощальном письме он объясняет причины своего решения, и возраст был одним из главных факторов.

Написав на "The Players' Tribune", Нойер признается, что это не в его характере как частного лица, но после объявления о завершении карьеры он почувствовал необходимость поделиться чем-то большим, чем просто пост в Instagram. Он хотел выразить глубочайшее влияние, которое Германия и футбол оказали на него.

Чемпион мира 2014 года углубляется в последние месяцы, вспоминая свой Recovery от перелома ноги, возвращение и успешное проведение Германией турнира EURO. Когда его выбрали в состав на турнир, Нойер сказал, что это был один из его самых гордых моментов. Действительно, маленькое чудо.

5 октября 2022 года Нойер объявил, что пришло время повесить свой свитер DFB, сыграв 124 международных матча. После турнира он испытал множество положительных эмоций во время отпуска. Он признался, что эмоционально хотел бы продолжать, даже с мыслями о чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике – вызов, учитывая, что ему будет 40 лет.

"Я чувствую себя отлично прямо сейчас, и физически, и ментально", – размышляет Нойер. Но он понимает, что будущее непредсказуемо. Обсудив свои мысли с доверенными людьми, он почувствовал, что сейчас самое подходящее время уйти.

Уход из национальной команды позволяет Нойеру сосредоточиться на своей любви к футболу, в частности, с "Баварией Мюнхен". Даже в 38 лет его страсть к игре не угасает. Когда он видит мяч на поле, он все еще чувствует желание взаимодействовать с ним – пинать или головой отбивать.

Нойер завершает, поблагодарив своих поклонников за постоянную поддержку, называя себя просто "вашим вратарем – Ману".

В своем прощальном заявлении Нойер упоминает желание продолжать играть в футбол на чемпионате мира 2026 года, но признает, что ему будет 40 лет во время этого турнира. Несмотря на уход из национальной команды, страсть Нойера к футболу остается сильной, как видно из его энтузиазма в отношении мяча на поле с "Баварией Мюнхен".

Читайте также: