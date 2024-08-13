- Мансури за "объективную систему" в немецких ценах на билеты

Согласно министру транспорта Гессена Кавеху Мансуори, в будущем цена билета на поездку по Германии должна определяться с помощью фиксированного механизма. "Если мы снова согласуем цену на билет на поездку по Германии в 2025 году, это должно быть последнее политическое решение по цене", - сказал социал-демократ Кавех Мансуори в интервью медиагруппе Funke. "После этого и пассажиры, и индустрия должны иметь возможность доверять объективной системе определения этой цены".

Одним из возможных вариантов, по словам Мансуори, было бы привязать дальнейшее изменение цены к определенному индексу. "Я имею в виду, например, развитие зарплат в общественном транспорте, смешанное с частичным отражением увеличения затрат на топливо и энергию". Альтернативой было бы полностью передать увеличение цены пассажирам. "Но это не поможет переходу на общественный транспорт".

В этом контексте Гессен - родной регион министра Кавеха Мансуори, который предложил идеи по будущему ценообразованию билета на поездку по Германии. Билет на поездку по Германии, который сейчас обсуждается, должен служить пассажирам и транспортной индустрии в Гессене и за его пределами.

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