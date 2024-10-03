"Манчестер Сити" пополнил рекорд "непобежденных", "Боруссия" забила пять голов в первом тайме в взрывоопасной встрече Лиги чемпионов

Некоторые из лучших команд мира продемонстрировали свою силу в этом сезоне, но несколько аутсайдеров закончили с травмами после поражения.

CNN Sport рассматривает очаровательные события другой захватывающей ночи в Европе.

Манчестер Сити прерывает серию без поражений

Манчестер Сити царит в английской Премьер-лиге последние несколько сезонов, и, похоже, его правление распространяется и на Лигу чемпионов.

После своей победы со счетом 4:0 над Словацким клубом Слован Братислава во вторник, Сити сравнялся с рекордом турнира, не потерпев ни одного поражения в последних 25 матчах, согласно Опта.

Под руководством Пепа Гвардиолы было одержано 17 побед и 8 ничьих, что равно рекорду, установленному городским соперником Манчестер Юнайтед в мае 2009 года. Достижение включает их результаты в сезоне, когда Сити завоевал свой первый европейский трофей в 2023 году.

У Сити будет шанс побить рекорд, когда они встретятся со Спартой Прага 23 октября.

“Я счастлив возглавлять эту команду. Я люблю их и ценю их”, - сказал Гвардиола.

Однако рекорд сопровождается небольшой оговоркой.

Хотя Сити не потерпел поражения в своей серии из 25 матчей, его выбили из турнира.

Их исключение в прошлом сезоне произошло после двух ничьих с Реал Мадридом в четвертьфинале, что в итоге закончилось поражением в серии пенальти.

Кельтский поражение

Между тем, Боруссия Дортмунд дала Кельту ночь, которую они бы хотели забыть, разгромив их со счетом 7:1.

Шотландская команда была не побежденной в этом сезоне перед матчем, также победив в своей первой игре в Лиге чемпионов в этом месяце.

Однако они получили жесткий урок от впечатляющей команды Дортмунда, у которой было достаточно возможностей, чтобы забить больше.

Игра была уже безнадежной к перерыву, когда Кельт стал первой британской командой, пропустившей пять голов в первом тайме в матче Лиги чемпионов с 1997-98 года, согласно Опта.

Эмре Кaan открыл счет пенальти после девяти минут, но гость сравнял счет благодаря Даизену Маэде.

Но решимость Кельта не продлилась долго, и они ушли на перерыв, проигрывая 5:1 после хет-трика Карима Адейеми и еще одного пенальти от Серу Гюирасси.

Гюирасси затем добавил еще один гол во втором тайме, а Феликс Нмеча завершил разгром.

“На этом уровне есть жесткие уроки, любая неточная передача, когда твоя позиция не идеальна, ты платишь за это”, - сказал менеджер Кельта Брендан Роджерс после матча.

“Это служит значительным уроком для наших игроков, которым мы должны воспользоваться в наших предстоящих матчах на этом уровне”.

Несбалансированные матчи

Этот сезон турнира отличается от предыдущих, так как новая система вступает в силу.

Команды больше не соревнуются в восьми группах по четыре во время группового этапа. Вместо этого, 36 команд теперь участвуют в одной лиге, каждая из которых играет восемь матчей против восьми разных соперников.

УЕФА считает, что это позволит командам проверить себя против более широкого круга оппонентов и утверждает, что лучшие клубы “будут сталкиваться чаще и раньше в турнире” в новом формате.

Однако недавние матчи продемонстрировали резкие контрасты, так как европейские гранды доминировали над более слабыми соперниками.

В то время как Сити и Дортмунд легко победили во вторник, Барселона также разгромила Янг Бойз со счетом 5:0, а Интер разгромил Црвену Звезду со счетом 4:0.

Еще рано делать выводы о влиянии нового формата на несбалансированные результаты или о том, является ли это отражением огромных финансовых различий между современными клубами.

Брест радует впечатляющей игрой

Одна команда, нарушающая эту тенденцию, - Брест.

Французская команда продолжает впечатлять в новом сезоне Лиги чемпионов, победив Ред Булл Зальцбург со счетом 4:0 во вторник.

Брест дебютирует в Европе после того, как занял третье место в Лиге 1 в прошлом году. Новичок одержал свою первую победу, обыграв австрийскую команду Штурм Грац со счетом 2:1 в прошлом месяце, и затем впечатлил своей игрой на выезде против Зальцбурга.

Абдалла Сима забил два гола, а голы от Махиди Камары и Матиаса Перейры Лаге завершили комфортную победу, подняв Брест на второе место в таблице Лиги чемпионов.

Французский клуб ждет грозный вызов против чемпиона Германии, Байера Леверкузен, который с трудом обыграл АК Милан в напряженном матче со счетом 1:0 во вторник вечером, когда он продолжит свою беспроигрышную серию позже в этом месяце.

Несмотря на победу Манчестер Сити со счетом 4:0 над Словацким клубом Слован Братислава, сохранив свой рекорд без поражений в Лиге чемпионов, футбол не всегда был добр к команде. Ранний вылет в прошлом сезоне в четвертьфинале против Реала Мадрид напомнил о вызовах в этом виде спорта.

Кельт, с другой стороны, наслаждался успехом в Лиге чемпионов в этом сезоне, оставаясь не побежденным до своей встречи с Боруссией Дортмунд. Победа немецкой команды со счетом 7:1 над Кельтом стала жестким уроком в футболе, подчеркивая жесткую конкуренцию в этом виде спорта.

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