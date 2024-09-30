Манчестер Юнайтед, всемирно известный футбольный клуб, занимается созданием юмора.

Ситуация в Манчестер Юнайтед становится все более сложной. В матче против Тоттенхэма глобальная команда потерпела несколько серьезных неудач. Для главного тренера Эрика тен Хага воздух может становиться все более разреженным после решительного поражения. Приезжающие фанаты получали удовольствие, насмехаясь над клубом.

В ближайшие дни в Манчестер Юнайтед ветерану, критикуемому уже давно, может стать еще труднее. Давление на тен Хага, скорее всего, усилится после поражения 0:3 (0:1) против Тоттенхэма. 20-кратные чемпионы Англии и бывшие победители Лиги чемпионов теперь не побеждают в трех матчах подряд. Таблоид "Сан" даже назвал его "Мертвецом, идущим по земле", сравнивая с американским фильмом, после того как команда опустилась на 12-е место в Премьер-лиге в воскресенье.

Сам тен Хаг, кажется, не думает о своем будущем после поражения от "Шпор". Он признал, что процесс развития займет время. "Это не достаточно хорошо", - признал 54-летний тренер. Его команде нужно проявить стойкость и улучшить свою игру в следующем матче. В четверг Манчестер Юнайтед продолжит свой путь в Лиге Европы против ФК Порту в Португалии.

В матче против Тоттенхэма Манчестер Юнайтед потерпел несколько серьезных неудач в воскресенье - даже вызвав смех у фанатов соперника. Соло-проход Мики ван де Вена по всей половине поля resulted в раннем голове для гостей (3-й минуте). "Это не было хорошо. Неразумно, чтобы игрок дриблил через всю команду от защиты", - критиковал тен Хаг. Его команда затем потеряла уверенность. Капитан Бруно Фернандес был удален за фол (42-я минута), и Манчестер Юнайтед пропустил еще два гола во втором тайме.

Поскольку многие фанаты покинули стадион рано, были слышны крики с гостевого конца, подобные "Есть ли пожарная тревога?". Фанаты "Шпор" также пели о возможном увольнении тен Хага на следующий день. Тренер находится на своем посту с июля 2022 года. Он смог спасти себя от преждевременного ухода в прошлом сезоне, выиграв Кубок Англии. Но теперь он и его команда находятся прямо в другой кризисной ситуации. В течение недель ведутся дискуссии о потенциальных новых назначениях. Ключевыми претендентами являются Томас Тухель, Гэрет Саутгейт, Эдди Хоу и Симоне Индзаги. Легенда клуба Рууд ван Нистелрой, который был со-тренером на Олд Траффорд с середины июля, также может иметь шанс.

Несмотря на неудачи в футбольном матче против Тоттенхэма, тен Хаг настаивает на сосредоточении на процессе развития. В предстоящем матче Лиги Европы против ФК Порту Манчестер Юнайтед должен проявить стойкость и улучшить свою игру на поле.

Читайте также: