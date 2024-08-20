- Малые предприятия в игровом секторе поддаются давлению

Gamescom должна была стать грандиозным дебютом: Глава немецкой студии Suspicious Games Денис Квайссер планировал представить свой "Проект Сова", динамичную PC-игру с мифическими существами и сюжетными линиями. Его команда потратила на это три года, а Баварский фонд кино и телевидения предоставил примерно 100 000 евро финансовой поддержки.

Однако последовало жестокое открытие: "Деньги закончились, и ближайший запуск на рынок не предвиделся", - вспоминает Квайссер, тогда 33-летний. "Заказы от других студий на разные проекты тоже не спасли нас". Весной студия прекратила свою деятельность. В этом году на крупнейшей в мире выставке видеоигр Gamescom в Кёльне не будет студии Suspicious Games.

Малые студии испытывают трудности

Закрытие студии не было единичным случаем: мюнхенская Mimimi выпустила "Shadow Gambit: The Cursed Crew" и later прекратила ее существование, заявив, что это их последний проект. Flying Sheep из Кёльна, Piranha Bytes из Эссена и Threaks из Гамбурга также столкнулись с трудностями. "Лучшие времена прошли", - грустит Threaks, награда-winning студия, основанная в 2009 году. После бума в период пандемии спрос упал, а более высокие процентные ставки и расходы на персонал отпугнули инвесторов.

Замедление роста отрасли

Статистика игровой индустрии показывает замедление роста. В 2021 году число немецких игровых компаний выросло на 20 процентов до 749, затем на 15 процентов до 908 в 2023 году и на 4 процента до 948 в середине 2024 года. Число сотрудников в студиях разработки и издательствах выросло до 12 408 в Германии, что на 3,5 процента больше, чем в предыдущем году, и на 7 процентов в 2023 году.

Однако небольшие студии, кажется, исчерпывают свои ресурсы. Крупные компании также испытывают трудности, но в меньшей степени, чем независимые студии.

В целом, отрасль продолжает процветать: появляются новые технологические возможности и растет спрос на игры для консолей, ПК и смартфонов. Годы пандемии послужили стимулом для цифровых игр, так как люди проводили больше времени дома, развлекаясь. Доходы от игр и оборудования в 2020 году выросли на 32 процента, а в 2021 году - на 17 процентов, но затем рост замедлился, и в первой половине 2024 года наблюдались убытки, а доходы упали на 8 процентов.

Малое немецкое присутствие в игровой индустрии

Немецкий сектор разработки получает лишь небольшую долю от миллиардного пирога, примерно 5 процентов доходов от немецких игр. Крупные корпорации, такие как Ubisoft ("Anno 1800"), занимают львиную долю, будучи международными корпорациями с сильными немецкими филиалами. Существует лишь горстка более крупных, отечественных студий, таких как Crytek из Франкфурта с игрой "Hunt: Showdown 1896". Множество небольших студий разбросаны по всей стране.

Иностранные студии лучше справляются

Deck 13 из Франкфурта может похвастаться 90 сотрудниками. Генеральный директор Ларс Янссен подчеркивает, что их французский родительский концерн, PullUp Entertainment, поддерживает финансирование проектов стоимостью миллионы. Они не планируют сокращения персонала, а вместо этого планируют умеренное расширение. Янссен добавляет, что, учитывая текущие тенденции на рынке, они действуют с осторожностью.

В то время как Deck 13 занимает относительно сильную позицию благодаря своему французскому владельцу, небольшие независимые студии сталкиваются с финансовыми трудностями. Денис Квайссер, бывший глава Suspicious Games, признает, что консолидация рынка после пика пандемии была предсказуемым развитием. "Мы надеялись пережить трудные времена - к сожалению, это не сработало", - говорит Квайссер, ныне сотрудник Pixel Maniacs.

Ассоциация игр выражает обеспокоенность по этому поводу. Ассоциация критикует неблагоприятные бизнес-условия в других странах, таких как Франция и Канада. Федеральное министерство экономики приостановило прием заявок на финансирование в мае 2023 года и возобновит их только в 2025 году.

Пятьдесят миллионов евро федерального финансирования выделено на 2024 год. Однако все это финансирование будет направлено на проекты, поданные до мая 2023 года, и будет распределено постепенно в течение нескольких лет.

Спикер Федерального министерства экономики видит в непрерывном расширении числа игровых компаний и сотрудников в Германии положительную тенденцию. К 2025 году будет выделено 50 миллионов евро федерального финансирования. "При нынешней экономической ситуации это достижение и важный сигнал для игровой индустрии", - заявляют они. Ассоциация игр призывает к более существенному финансированию. Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) посетит Gamescom в этом году в качестве гостя; он также посещал мероприятие в прошлом году.

В конце ноября 2022 года Бюджетный комитет немецкого бундестага неожиданно утвердил в общей сложности 100 миллионов евро для Клаудии Рот (Зеленые), федерального комиссара по культуре, на три года. Однако первоначальная сумма в 33,3 миллиона евро на 2024 год так и не была выделена. Спикер федерального комиссара по культуре участвует в переговорах с Федеральным министерством экономики о реализации финансирования. "Детали очень сложны".

Несмотря на финансовую поддержку со стороны Баварского фонда кино и телевидения, студии Suspicious Games не удалось запустить свою PC-игру "Проект Сова" из-за истощения средств и отсутствия ближайших возможностей выхода на рынок. Даже после Gamescom закрытие студии Suspicious Games не было единственным случаем, так как несколько других небольших студий, таких как Mimimi и Threaks, также столкнулись с финансовыми трудностями.

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