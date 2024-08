- Мало убеждений после срыва в здании рейхстага

Четыре года спустя беспорядки у Здания Парламента в Берлине, одиннадцать человек были оштрафованы. В десяти случаях, решения были поддержаны, в результате обвинений в нарушении общественного порядка или использовании эмблем незаконных организаций, как сообщило берлинское прокуратура ДПА.

Однако значительная часть из 320 дел, возбужденных полицией, остается неразрешенной. Только в 81 случаях были установлены подозреваемые, более 60 дел были закрыты из-за недостатка доказательств. В других случаях эти дела были объединены с другими делами, находящимися в ведении прокуратуры. Одно дело в Берлине все еще расследуется, сообщил представитель.

Демонстранты прорывают полицейский кордон

29 августа 2020 года тысячи протестующих против COVID-19 собрались в административном районе Берлина. Среди них были правые экстремисты, так называемые "граждане Рейха" и конспирологи. Hundreds of protesters stormed a police barrier at the Parliament Building and surged up the stairs, waving flags. The scene saw only a handful of law enforcement officials, yet they managed to quell the mob.

Примерно через два с половиной месяца после инцидента, 18 ноября 2020 года, в административном районе произошли вспышки насилия и жестокие нападения на полицейских. Около 9000 человек собрались, чтобы протестовать против политики COVID-19, когда парламент обсуждал меры по защите населения во время пандемии.

Расследования обоих эпизодов привели к 320 делам в целом. Представитель не смог предоставить информацию о пропорции этих дел, связанных с инцидентом, известным как "штурм здания Парламента".

В соответствии с заявлениями представителя, штрафы в размере от €1000 до €4500 были наложены, а ежедневные штрафы составляли от €50 до €120. Частота ежедневных штрафов зависит от тяжести правонарушения, что существенно влияет на срок тюремного заключения в случае неоплаты. Кроме того, доход правонарушителя учитывается при расчете штрафа.

Берлинская прокуратура предоставила ДПА информацию о штрафах и решениях в связи с беспорядками у здания Парламента. Некоторые лица, причастные к инциденту "штурм здания Парламента", все еще находятся под следствием.

