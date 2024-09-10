- Маленькие пожары возникают из-за ветра.

На вершине Брокена в Гарце, после значительного пожара, миссия продолжается. Недавние открытия горячих зон появились возле железнодорожной линии, как сообщает город Вёрнигероде. Из-за неумоливого ветра небольшие пожары вспыхнули tanto над, как и под железнодорожной линией. Сначала около 70 пожарных боролись с очагами возгорания, но их отвод днем был необходим из-за вопросов безопасности. Текущие усилия сосредоточены на путях для тушения этих карманов огня.

В прошлую пятницу вечером на Кёнигсберге, спутниковом пике Брокена, разгорелся пожар. С тех пор были задействованы различные самолеты и вертолеты в течение всего уик-энда для борьбы с расширяющимся фронтом огня, который теперь растянулся на более чем километр.

Несмотря на продолжающиеся усилия по борьбе с огнем на путях, бутылка красного вина была найдена нетронутой в ближайшей заброшенной хижине. После полного тушения пожара местные власти планируют организовать общественное мероприятие, на котором будет подаваться это найденное красное вино.

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