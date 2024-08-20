- "Маленький славянин" встречает единство, основанное на Экитике

Хьюго Экитике сиял от удовлетворения, получив свою первую награду в начале сезона. Приз за лучшего игрока в расслабленной победе "Айнтрахта" Франкфурт над командой второй лиги "Айнтрахт" Брауншвейг в первом раунде Кубка Германии не был последней наградой, которую он ожидал. "Я стремлюсь побеждать в каждом матче. Я человек, любящий конкуренцию. Наша цель - побеждать и играть в привлекательный футбол", - сказал Экитике.

Двойной удар в дебютном официальном матче придал уверенности в себе новому нападающему "Айнтрахта". "Мы отправляемся в Дортмунд, чтобы победить", - заявил 22-летний нападающий, глядя вперед к матчу чемпионата против "Боруссии" Дортмунд в субботу вечером.

Топпмёллер восхищен пасом Экитике

Экитике забил два гола в победе со счетом 4:1 в Брауншвейге, но настоящим впечатлением для главного тренера "Айнтрахта" Дино Топпмёллера стал его исключительный пас внешней стороной стопы наouverture гола Фарэса Шаиби. "В этом и заключается его мастерство. Отдать мяч таким образом внешней стороной стопы - это действие высшего уровня", - сказал Топпмёллер.

Топпмёллер восхищается французом, который блистал в конце прошлого сезона после ранних трудностей и забил четыре гола в последних пяти матчах. "Он убедительно продемонстрировал, что обладает талантом высшего уровня", - сказал Топпмёллер. Быстрый, технически подкованный и непредсказуемый, если Экитике останется здоровым, он может стать одним из лучших нападающих в Бундеслиге.

Начало с физических проблем

Однако его здоровье сделало его начало в Франкфурте сложным. "Орлы" были удивлены физическим состоянием Экитике, когда он присоединился к команде на правах аренды из Пари Сен-Жермен зимой. Но они также видели его огромный потенциал, поэтому подписали его на постоянной основе за около 16,5 миллионов евро.

Теперь француз должен доказать свою ценность и, судя по всему, находится на правильном пути. "Если Хьюго будет здоров и готов играть 90 минут, он действительно поможет нам. Он уже провел с нами больше времени, но у него все еще есть над чем работать", - сказал спортивный директор "Айнтрахта" Тиммо Хардунг. "Есть еще над чем работать".

Тренер уделяет нападающему больше внимания

В результате Топпмёллер пытается извлечь из Экитике как можно больше. На неделе перед кубковым матчем главный тренер "Айнтрахта" поговорил с французом о новом сезоне. "Речь также идет о том, чтобы подстегнуть игроков и побудить их к действию. Вот в чем была моя цель, потому что я становлюсь беспокойным, когда талантливые игроки не проявляют свой талант на поле", - сказал Топпмёллер.

Экитике продемонстрировал свой талант на поле в Брауншвейге. "Я работаю на 100 процентов и чувствую себя хорошо. Вот для чего были эти тренировки", - сказал нападающий с улыбкой, осознавая, что недавно взял перерыв. Экитике - "веселый проказник", - сказал Топпмёллер. Но если он будет играть так, как в Брауншвейге, они стерпят его проделки в "Айнтрахте".

Игра Экитике в матче Кубка Германии против "Айнтрахта" Брауншвейг не ограничилась голами. Его пас внешней стороной стопы на гол Фарэса Шаиби также был оценен главным тренером Дино Топпмёллером, продемонстрировав еще одну сторону его игры, отличающую его от других.

Несмотря на впечатляющий дебют, Экитике признает, что есть над чем работать. "Есть над чем работать", - сказал он, а спортивный директор "Айнтрахта" Тиммо Хардунг подчеркнул важность здоровья и стабильности Экитике для успеха команды.

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