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ПанорамаНовостиПрочие рыбы

Маленький ребенок предпочитает прятаться вместо того, чтобы исчезнуть

Кошмар родителей сбылся: одно мгновение небрежности, и ребёнок исчезает. В Некарзульме, изначальные предположения такого сценария оказались прихотью подростков.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Маленький ребенок предпочитает прятаться вместо того, чтобы исчезнуть

Вблизи Хайльбронна, конкретно в Неккарзульме, умный трехлетний ребенок подарил своим родителям тревожный момент. Думая, что он незаметно исчез, они обратились в полицию. Несколько подразделений правоохранительных органов присоединились к поискам вокруг дома, но мальчик оставался неуловимым. Даже после того, как семья заверила полицию, что ребенок больше не в доме, офицеры вошли в квартиру, чтобы продолжить поиски.

Настойчивость полиции в конце концов окупилась, как указано в отчете. Мальчик выбрал гениальное место для укрытия в своей собственной комнате, наслаждаясь волнением от того, что его ищут. По словам представителя полиции, он прятался в шкафу.

Поиски заняли примерно тридцать минут. Так как родители считали, что имеют дело с настоящей чрезвычайной ситуацией, они избегут любых обвинений по этому поводу, и мальчик избежит каких-либо юридических проблем с полицией.

Реализовав свою ошибку, родители извинились перед полицией за причиненные беспокойства. Они выразили благодарность офицерам за их усердие и упомянули, что должны были проверить другую детскую комнату, где другие рыбы жили в аквариуме своего сына.

Ощущая облегчение от того, что все закончилось, семья решила больше не оставлять своего ребенка играть возле аквариума без присмотра.

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