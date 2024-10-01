Мальчик прыгает с моста - материнская анестезия не помогает ему

На побережье Узедома, женщина из Бранденбурга завершила свой отпуск трагическим инцидентом: её двухлетний сын упал с моста у моря в воду. В отчаянной попытке спасти его, мать последовала за ним, получив тяжёлые травмы. Её требование о компенсации от города Цинновиц осталось безуспешным.

22 июля 2021 года, ближе к вечеру, 34-летняя мать пыталась запечатлеть летний момент с двумя сыновьями на мосту у моря в Цинновице. К сожалению, ситуация приняла плохой оборот. Малыш упал в воду прямо напротив пляжа Узедома, и мать прыгнула за ним. Её доставили в больницу вертолётом. Тем не менее, её иск против Цинновица был отклонён судом.

Женщина из района Барним утверждала, что мост, переживший свой 30-летний юбилей, имел проблемы с безопасностью. Однако суд посчитал это неожиданной случайностью и освободил Цинновиц от вины. По словам матери, старший сын (10 лет) и его младший брат встали перед перилами для фотографии. Якобы младший мальчикimitировал своего брата, потерял равновесие и провалился сквозь перила, упав в мелкую воду, но не пострадал. Прыгая в воду, мать получила травмы левой лодыжки и других частей тела с высоты примерно 5 метров.

После длительного периода физической терапии и временной нетрудоспособности она потребовала компенсации в размере 35 000 евро. Однако суд определил, что мост сам по себе был безопасен. Как сказал судья, '[б]езопасная мера, предотвращающая все травмы, не достижима в реальной жизни'. Суд также заявил, что ответственные родители должны присматривать за своими маленькими детьми, чтобы предотвратить неконтролируемые игры. Перила также соответствовали строительным нормам и защищали от предсказуемых рисков, таких как нагибание или заглядывание через край.

Как заявил директор туристической администрации Цинновица, на мосту с тех пор не случалось подобных инцидентов. Близлежащие мористые мосты, построенные в то же время, также не сообщали о подобных авариях. В соответствии с решением, женщине придётся оплатить судебные издержки. С другой стороны, Цинновиц может потребовать возмещения своих юридических расходов, которые составляют несколько сотен евро. Тем не менее, решение ещё не окончательное, давая женщине возможность обжаловать его. Её адвокат заявил, что будет изучать решение и его логику, прежде чем принимать какие-либо решения.

Несмотря на требование женщины о компенсации, суд посчитал инцидент трагическим, но непредвиденным, освободив Цинновиц от ответственности. Суд также посоветовал ответственное родительство, чтобы предотвратить неконтролируемые игры в подобных ситуациях.

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