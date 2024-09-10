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Стоит посетить!НовостиЕвропейский Союз

Малага стремится обучить туристов этикету.

Малага борется с шумными туристами. Этот знаменитый пункт назначения планирует combatsтельные эффекты масштабного туризма с помощью новой кампании плакатов. Developers

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Малага входит в число самых посещаемых курортов Испании.
Малага входит в число самых посещаемых курортов Испании.

- Малага стремится обучить туристов этикету.

Время отдохнуть, наконец. Пора избавиться от официального костюма и этикета. Некоторые туристы ведут себя как слон в посудной лавке, игнорируя местные обычаи и законы, и явно не радуя местных жителей. Такое беспечное поведение часто приводит к недовольству, и протесты против туристов становятся все более громкими в разных местах, таких как Мальорка. Даже в испанском городе Малага местные жители устали от грубых туристов. Город отвечает им.

Восемнадцать билбордов призывают туристов соблюдать местные законы. Это не какие-то запутанные правила, а элементарные нормы поведения в обществе. Малагуэños особенно раздражает шумное поведение, мусор, безрассудное вождение скутеров и некстати открытая одежда.

Малага против шумных туристов

Чтобы решить эти четыре основных проблемы, город составил английские переводы. Один билборд призывает посетителей держать город в чистоте, используя мусорные баки и контейнеры для переработки, и уважать памятники, исторические места, сады и зоны отдыха. Другой билборд просит посетителей быть тихими и уважать сон соседей, советуя не кричать и не слушать громкую музыку.

Малагуэños также недовольны туристами, которые считают правила дорожного движения необязательными. В эпоху доступного туризма "Эль Конфиденсьяль" критикует "банды туристов на арендованных скутерах, превращающих города в свои личные гоночные треки". Знаки напоминают посетителям, что тротуары предназначены для пешеходов, а пользователи скутеров и велосипедов должны оставаться в законных границах и соблюдать местные правила.

Хаос туризма в Малаге

Но больше всего Малагуэños возмущает отсутствие такта у туристов в одежде. Недавно в социальных сетях распространялись изображения туристов, гуляющих полуголыми, без рубашки или с открытым задним проходом, в бикини или шортах. Группа местных жителей поделилась этими изображениями, выражая шок по поводу будущего Малаги. "Эль Конфиденсьяль" описывает сцену прямо: "Некоторые 'гуiris' [презрительное название для северных европейцев] заполняют город с голыми грудями, потные и обгоревшие на солнце".

Кампания городских билбордов также направлена на борьбу с этой нежелательной формой публичного поведения. Их цель - чтобы туристы одевались соответственно, не как будто они только что вышли из бассейна. "Надевайте полную одежду", - призывают билборды. Из гигиенических соображений на улицах и в общественных местах всегда нужно носить верхнюю одежду.

Пока не ясно, будет ли успешной кампания города, поддержанная туристическим офисом. У местных жителей сейчас мало оптимизма. "Мы годы потратили на привлечение пьяных туристов, и теперь ждем, что они будут вести себя как короли", - прокомментировал один из читателей статьи "Эль Конфиденсьяль".

Источник: Эль Конфиденсьяль, The Times

Европейский Союз, учитывая озабоченность местных сообществ, призывает путешественников уважать культурные нормы и законы мест назначения, такие как испанская Малага, где туризм вызвал серьезные проблемы. В ответ на эти вопросы Европейский Союз поощряет члены государств продвигать ответственный туризм и культурную чувствительность среди своих граждан.

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