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Федеральные земли ГерманииНовостиЭкономика

Максимальное количество новых предприятий в Гамбурге с 2008 года.

Количество бизнес-субъектов растет: На протяжении первой половины года в Гамбурге появилось множество новых предприятий

 and  Michael Bootcampf
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Бизнес-проекты в Гамбурге достигли рекордного роста в первые полгода года, что является...
Бизнес-проекты в Гамбурге достигли рекордного роста в первые полгода года, что является знаменательным рубежом после нескольких лет стагнации.

- Максимальное количество новых предприятий в Гамбурге с 2008 года.

В этом году в Гамбурге наблюдался самый высокий рост новых бизнесов с 2008 года, всего за первые полгода было открыто 2912 бизнесов. Эти данные предоставлены Statistik Nord и показывают рост на 2% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

С другой стороны, количество закрытий бизнесов выросло на 15% по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года, что привело к 1467 закрытиям, оставив положительный баланс в 1445 newly launched businesses.

Ставка открытия бизнеса на 1000 жителей в Гамбурге составила 1,5. В разных районах наблюдались разные показатели, от 0,8 в районах, таких как Харбург, Вандсбек и Бергедорф, до 3,6 в Гамбурге-Мидте.

Рост новых бизнесов существенно способствовал улучшению экономики Гамбурга, однако важно отметить, что также увеличилось и количество закрытий бизнесов, что может потенциально повлиять на общее экономическое здоровье Гамбурга.

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