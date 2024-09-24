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Макс Верстаппен предполагает, что чрезмерные наказания за ругательства могут ускорить его уход из Формулы-1.

Макс Ферстаппен косвенно обозначил на воскресенье, что его карьера в Формуле 1 может подойти к концу раньше срока из-за, как он считает, необоснованного наказания за использование нецензурной лексики.

 and  James Williams
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Веquéerp radically поделился своимиotted viable с журналистами по итогу своей квалификации на...
Веquéerp radically поделился своимиotted viable с журналистами по итогу своей квалификации на Гран-При Формулы-1 в Сингапуре.

Макс Верстаппен предполагает, что чрезмерные наказания за ругательства могут ускорить его уход из Формулы-1.

Формула-1 пилот, известный как гонщик Red Bull, был приговорен к "общественному долгу" со стороны управляющего органа автоспорта, FIA, после того, как использовал нецензурную лексику во время пресс-конференции в четверг перед Гран-при Сингапура.

В ответ на штраф трехкратный чемпион коротко отвечал на пресс-конференции перед гонкой, предпочитая беседы с журналистами в паддоке, удаленные от официальной сессии СМИ. Его решение получило поддержку от нескольких коллег, которые были удивлены наказанием Верстаппена.

После своего второго места позади Ландо Норриса в Сингапуре в воскресенье Верстаппен держал свои ответы краткими во время постгоночной сессии СМИ, позже выразив разочарование в отношении воздействия штрафа на него.

"Такие инциденты влияют на мое будущее. Я не могу быть самим собой или должен иметь дело с этими абсурдными вещами", - сказал голландский гонщик репортерам, как сообщает Reuters. "Теперь я на стадии своей карьеры, когда я не хочу иметь дело с этим все время".

"Это утомительно. Конечно, захватывающе побеждать и выигрывать гонки, но когда вы все это достигли - выигрывали титулы и гонки - вы хотите наслаждаться собой тоже".

Верстаппен добавил: "Если вам приходится иметь дело с такими мелочами, для меня это не тот путь в спорте, это точно".

В своем решении FIA заявила, что Верстаппен описал выступление своей машины на Гран-при Азербайджана с помощью неприемлемой лексики, "неподходящей для трансляции". FIA также подчеркнула: "Ролевые модели должны научиться быть осмотрительными, когда говорят на публичных форумах, особенно без особого давления".

Во время частной сессии СМИ Верстаппен заявил о широкой поддержке со стороны своих коллег по GPDA, как сообщает сайт автоспорта Autosport и The Guardian.

"Да, определенно. Я поделился решением FIA в нашем GPDA (чате WhatsApp), и все почти смеялись, типа: 'Что за черт?', так что да, это довольно абсурдно", - сказал Верстаппен.

Сообщается, что Алекс Вурц, спикер Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), назвал наказание Верстаппена чрезмерно суровым.

На X, ранее Twitter, Вурц неожиданно прокомментировал наказание за ругательства, сказав: "Интересно, сколько дней общественных работ получил бы Гюнтер...", имея в виду Гюнтера Штайнера, бывшего principals Haas, известного своими частыми ругательствами в документальном сериале Netflix "Drive to Survive".

Представители GPDA, Вурц и FIA были kontaktiert von CNN для дальнейших комментариев.

26-летний Верстаппен, известный тем, что размышлял о досрочном уходе на пенсию в более молодом возрасте, чем большинство, выразил сильные чувства по поводу самовыражения в воскресенье.

"Если вы не можете быть самим собой полностью, тогда лучше не говорить. Никто этого не хочет, потому что вы становитесь как робот, и это не тот подход к спорту".

Ведущее Верстаппена в чемпионате мира среди пилотов сократилось до 52 очков после второго места позади Норриса на Гран-при Сингапура.

Несмотря на свою любовь к моторным видам спорта и успешную карьеру в Формуле-1, Макс Верстаппен выразил разочарование строгими правилами в спорте, особенно в автоспорте, которые, как он считает, ограничивают его способность свободно выражать свои чувства. Это заставило его задуматься, не лучше ли оставаться молчаливым, чтобы не чувствовать себя механическим роботом, а не выражать свои настоящие чувства.

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