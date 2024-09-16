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СпортНовостиМакс Верстаппен здесь.

Макс сталкивается с острой бедой во время соревнований.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут

Макс сталкивается с острой бедой во время соревнований.

В Баку прервалась серия побед Red Bull, и они потеряли первое место в Кубке конструкторов. Чемпион Red Bull Макс Ферстаппен finished на позицию ниже своего главного соперника, несмотря на то, что стартовал на 11 мест впереди. У прессы есть много тем для обсуждения.

Оскар Пиастри впечатляюще победил на Гран-при Азербайджана, а его напарник и претендент на титул Ландо Норрис смог подняться с 15-й позиции на стартовой решетке и финишировать четвертым. McLaren теперь команда, на которую стоит обратить внимание в Формуле 1, и они лидируют в Кубке конструкторов. Об этом говорят в международной прессе.

Австралия

The Age: "Уверенная езда шокирует мир Ф1: с железными нервами Оскар Пиастри выигрывает Гран-при Азербайджана. Восходящая звезда австралийской Ф1 Оскар Пиастри продемонстрировал блестящую игру в Баку, обыграв Шарля Леклера из Ferrari."

Швейцария

Tages-Anzeiger: "Бах! И падение Red Bull завершено. Макс Ферстаппен провел ужасный день в Баку. Казалось, что Серхио Перес берет инициативу на себя, но затем бах. Большие победители - Оскар Пиастри и McLaren."

Австрия

Salzburger Nachrichten: "Неправильный" гонщик McLaren побеждает в Баку. (...) Оскар Пиастри, которого перед гонкой понизили до второй позиции в команде, выиграл свой второй этап сезона в воскресенье. Серхио Перес и Карлос Сайнс столкнулись, Макс Ферстаппен провел день, который хотел бы забыть. (...) Формула 1 остается захватывающей, волнующей и абсолютно непредсказуемой в 2024 году."

Великобритания

Daily Mail: "Оскар Пиастри выигрывает Гран-при Азербайджана в напряженной гонке на неправильном McLaren. Это потрясающая победа для него и напоминание о том, что могло бы быть для Ландо Норриса. (...) Перед уик-эндом McLaren подтвердила, что Пиастри уступит место Норрису в борьбе за титул против Макса Ферстаппена. Но Пиастри доказал, почему он считается следующим чемпионом мира, продемонстрировав выдающееся выступление и завоевав свою вторую победу в Гран-при под солнцем Баку."

Mirror: "Ландо Норрис и Оскар Пиастри помогают McLaren достичь того, чего они не добивались в течение десяти лет. (...) McLaren завоевал лидерство в командном зачете, в то время как Ландо Норрис сохранил свои шансы на титул благодаря впечатляющему comeback-выступлению."

Independent: "Оскар Пиастри выигрывает Гран-при Азербайджана в воскресенье. Ландо Норрис оправился от своего провала в квалификации, обойдя Макса Ферстаппена и еще больше сократив отрыв голландца."

Франция

Le Parisien: "Оскар Пиастри бьет снова! После своей первой победы в карьере 21 июля в Венгрии пилот McLaren выиграл свой второй Гран-при года в воскресенье на улицах Баку (Азербайджан)."

Испания

Mundo Deportivo: "Говорили, что у него есть все, чтобы стать чемпионом, что у него есть все, чтобы написать многие славные страницы в будущем Формулы 1. И они не ошиблись. Оскар Пиастри, 23-летний пилот, во второй сезон в Формуле 1, находится в нужное время в нужном месте, имеет лучшую машину на решетке и сияет после впечатляющего личного роста с начала сезона."

As: "В Азербайджане день был для тех, кто внимателен, особенно для Пиастри, который сохранил свои шансы после единственного пит-стопа и удивил Леклера неожиданным обгоном."

Sport: "Гран-при Азербайджана, 17-й этап чемпионата мира 2024 года, обещал сюрпризы и напряжение. И ожидания были полностью оправданы. Оскар Пиастри стал главным победителем дня, а Ландо Норрис смог минимизировать ущерб после старта с задних рядов."

Нидерланды

AD: "Макс Ферстаппен теряет еще три очка и нет признаков улучшения: 'Стало труднее'."

Италия

Tuttosport: "Пиастри побеждает в Баку и ставит ' Papayas' во главе, в то время как его напарник отнимает очки у чемпиона."

La Gazzetta dello Sport: "Неудержимый Пиастри. (...) 23-летний австралиец из McLaren официально был принят в клуб лучших пилотов Формулы 1 и выиграл действительно захватывающий и неопределенный Гран-при Азербайджана в Баку."

В ответ на обсуждение прессы о потере Red Bull в Баку международные СМИ подчеркивают трудный день Макса Ферстаппена в Баку, контрастируя с его плохой игрой с победой Оскара Пиастри для McLaren.

С трудным днем Макса Ферстаппена в Баку внимание переключается на Оскара Пиастри, восходящую звезду австралийской Ф1, который воспользовался возможностью продемонстрировать блестящую игру и отобрать победу у главного соперника Red Bull.

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