"Макияжёр Чаппелл Роан объясняет нетрадиционную эстетику, стоящую за ее заявкой на премию" или "Понимание нетрадиционной привлекательности макияжа Чаппел Роан"

Позднее во время своего выступления Рон переместилась через века — преобразившись в дерзкую интерпретацию средневековой феминистской иконы Жанны д'Арк, более известной как Жанна Гламурная Девушка. "Если бы Жанна д'Арк была дивой", - размышлял визажист Рон Эндрю Далинг, который играл важную роль в создании эстетики MTV Video Music Awards. Рон, победительница в номинации "Лучший новый артист", исполнила свой хит "Удачи, дорогая!" в блистающем костюме рыцаря в кольчуге, с каштановыми волосами, заплетенными в две длинные косы. Однако историческая точность ее образа была прервана, когда ее фарфорово-белое лицо нежно зарумянилось розовым оттенком, а брови были заменены двумя четкими карандашными линиями. Театральный дымчатый глаз, созданный из иридисцентных синего, фиолетового и золотого теней, тянулся до линии бровей.

Далинг черпал вдохновение в работе Пата Макграта на подиуме для Dior в 2000-х годах. "Это исключительно романтично", - сказал он CNN во время видеозвонка из Нью-Йорка. "Но с темной романтической ноткой... очень драматический макияж глаз, очень сияющая кожа, эфирная... Каждый образ находится в этом средневековом ренессансном мире".

Для своего появления на красной ковровой дорожке Далинг выбрал более мягкий подход. Бледная кожа Рон была слегка матовая, а глаза были подчеркнуты белой подводкой и нежным мазком золота. Далинг хотел напомнить о пухлых, румяных щеках женщин, запечатленных на ренессансных и барочных картинах. "Я люблю черпать вдохновение у художников и художников", - сказал он. "Так как они ловят что-то slightly different от того, что сделал бы визажист".

Метеорический подъем Рон частично можно объяснить ее неутолимым желанием перевоплощаться в различных персонажей. За последние четыре месяца она выступала на сцене в образе игрока НФЛ с блестящими наплечниками и "черными полосами для глаз" на фестивале Hangout в Алабаме, в латексном костюме рестлера WWE на Lollapalooza в Чикаго, и в образе курящей трубку Свободы в зелёном платье на Governors Ball в Нью-Йорке. (Далинг, ответственный за зелёную краску для тела и макияж Рон, сказал, что на создание образа ушло около четырех часов). Несмотря на то, что она почти никогда не расстается со своей знаковой белой пудровой кожей - бледной основой, которая даже заставила бы королеву Елизавету позеленеть от зависти, Рон даже делилась темами и досками настроения в социальных сетях, инструктируя фанатов, как одеваться на ее концерты. "У нее очень четкое видение", - сказал Далинг. "И этот грандиозный, сверхъестественный образ себя, который она хочет продемонстрировать".

В духе креативности, необычный эстетический вид красоты Рон часто уступает место классическому "инстаграм-макияжу", который определяет современные стандарты красоты. "Это не должно быть классически красиво", - сказал Далинг о взгляде Рон на MTV Video Music Awards. "Это далеко от идеально смешанных и безупречных лиц, которые мы видим сегодня в Instagram".

Рон гордо называет себя "драг-артисткой" - титулом, который традиционно резервируется для мужчин-артистов, использующих макияж, чтобы воплотить экстравагантные театральные женские образы. Несмотря на то, что она женщина, Рон часто украшает свое лицо прямыми ссылками на почитаемых драг-икон, таких как Дивайн, которая вдохновила ее образ на Kentucky Pride. Вiolet Chachki, победительница седьмого сезона "RuPaul's Drag Race", послужила музой для Coachella. "Вiolet Chachki есть этот драматический отрицательный пространственный, дымчатый вид, который она делает", - сказал Далинг. "Я помню, что это было на одной из первых досок настроения, которые я получил от стилиста Чэпелла".

Концепция может показаться запутанной для некоторых, но Далинг утверждает, что это не так. "Драг - это широкое понятие, особенно сейчас", - сказал он CNN. "Я думаю, что все может быть названо драг - даже мужчина, надевающий строгий костюм, чтобы пойти на работу. Драг просто о создании нового лица".

"Все о создании нового персонажа", - сказал Далинг. "Вы блокируете брови - приклеиваете их и наносите консилер сверху, чтобы подчеркнуть их форму. Это подчеркивание скул, создание экстремальной формы губ, контурирование носа. Это создание драматического макияжа глаз. Это о том, чтобы надеть этот характер, в который вы превращаетесь... Я не верю, что это придерживается гендерных ограничений".

Далинг соглашается. "Нет правил", - сказал он. "Это весело. Это не о совершенстве... это очень DIY-атмосфера". Хотя он утверждает, что "чем грязнее, тем лучше", Далинг имеет одно неоспоримое условие для фанатов, надеющихся воспроизвести знаковую венецианскую белую основу Рон. "Нет несоответствий в основе", - смеется он. "Основание должно быть безупречным".

Взгляд Рон на MTV Video Music Awards, с его дымчатым театральным глазом и четкими карандашными бровями, продемонстрировал удивительное сочетание красоты и стиля, превосходящее традиционные стандарты красоты. На своей красной ковровой дорожке Далинг выбрал более мягкий образ, черпая вдохновение в пухлых, румяных щеках женщин на ренессансных картинах, демонстрируя, как эстетика красоты Рон часто обнимает разные исторические стили.

Читайте также: