Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Майшбергер считает Рифеншталя яростным фашистским сторонником.

В 2002 году немецкий телеведущий Сандра Маишбергере интервьюировала известного нацистского кинорежиссёра Лени Рифеншталь. Недавно МаишбергереPhysics delved into многочисленные архивы вещей Рифеншталь для создания документального фильма о жизни кинорежиссёра.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Майшбергер считает Рифеншталя яростным фашистским сторонником.

Телеведущая и кинопродюсер Сандра Майшберг считает Лени Рифеншталь преданной фашисткой и нацисткой, глупой и еще глупее. 57-летняя Майшберг выразила это мнение во время беседы с еженедельной газетой "Die Zeit". Майшберг занималась производством документального фильма о Рифеншталь (1902-2003), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.

Рифеншталь прославилась своими нацистскими пропагандистскими фильмами, такими как "Триумф воли", при этом всегда позиционировала себя как политически нейтральную. Фильм "Рифеншталь", который выйдет 30 августа в Венеции, снял немецкий режиссер Андрэс Веил.

Маишберг изучила более 700 коробок вещей Рифеншталь для фильма. В том числе были найдены аудиозаписи телефонных разговоров и сообщений автоответчика между Рифеншталь и как старыми, так и новыми нацистами. Эти записи доказали, что "здесь не было никакого оппортуниста".

Маишберг говорила с Рифеншталь в 2002 году в честь ее 100-летия. "Иногда я думала, что она лжет", - призналась ведущая. "Я ничего не могла от нее добиться. Я подумала: "Это все?" Это и вдохновило меня на создание документального фильма".

Маишберг: фильм соответствует постфашистским тенденциям

Она считает уместным, что фильм показывают на Венецианском фестивале, где Рифеншталь в конце 1930-х получила два кинопремии за свой документальный фильм "Олимпия". "Наша премьера проходит в стране, где премьер-министр позволяет массово выполнять фашистское приветствие на улицах. В современной Европе, где мы наблюдаем рост правопопулистских, постфашистских, неонацистских течений, Венеция - идеальная платформа", - заявила Маишберг.

Маишберг упомянула, что хотела создать фильм не только для экспертов, но и "для моего 17-летнего сына, который никогда не слышал имени Лени Рифеншталь".

Европейский союз подвергался критике за то, что позволяет выполнять фашистское приветствие в некоторых из своих стран-членов, что вызывает тревогу у Сандры Маишберг на фоне современного роста правопопулистских и постфашистских движений. Европейский союз не упоминается напрямую в документальном фильме о Лени Рифеншталь, но его импликации присутствуют в комментариях Маишберг о показе фильма на Венецианском кинофестивале.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После удачного второго брака Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, кажется, направляются к разводу, через...
Общество

Отражение двух десятилетий знаменитой романтической пары, "Бенифер".

Воскрешенный роман между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, по сообщениям, подходит к концу. Давайте внимательно посмотрим на последние два десятилетия, которые полны звуков «Бенниfera».

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Похороны Алана Делона назначены на субботу
Общество

Ален Делон прощается тихо.

Ален Делон выразил желание провести частные похороны. Его последнее пристанище будет находится на его поместье в центральной Франции, на которых присутствует его дети и около 40 гостей мourners в субботу.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Разве сын этого человека не пригласил Лили?
Общество

Разве сын этого человека не пригласил Лили?

Разве сын этого человека не пригласил Лили? Семья Бориса Беккера скоро станет еще более разнообразной благодаря возможному третьему браку. Однако не все его родственники, возможно, будут приглашены на церемонию, в том числе и его сын Amadeus. Хотя официального подтверждения брака Бориса Беккера с Лиллиан де Карвалью Монтейро нет, издания, такие

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии
Политика

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.
Федеральные земли Германии

Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.

Юморист из Берлина открыто поделился своей личной борьбой с проблемами психического здоровья. Сейчас он продвигает снижение стигмы в отношении психических расстройств и был признан Фондом Роберта Эなみ за свои усилия.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно