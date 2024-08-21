- Майшбергер считает Рифеншталя яростным фашистским сторонником.

Телеведущая и кинопродюсер Сандра Майшберг считает Лени Рифеншталь преданной фашисткой и нацисткой, глупой и еще глупее. 57-летняя Майшберг выразила это мнение во время беседы с еженедельной газетой "Die Zeit". Майшберг занималась производством документального фильма о Рифеншталь (1902-2003), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.

Рифеншталь прославилась своими нацистскими пропагандистскими фильмами, такими как "Триумф воли", при этом всегда позиционировала себя как политически нейтральную. Фильм "Рифеншталь", который выйдет 30 августа в Венеции, снял немецкий режиссер Андрэс Веил.

Маишберг изучила более 700 коробок вещей Рифеншталь для фильма. В том числе были найдены аудиозаписи телефонных разговоров и сообщений автоответчика между Рифеншталь и как старыми, так и новыми нацистами. Эти записи доказали, что "здесь не было никакого оппортуниста".

Маишберг говорила с Рифеншталь в 2002 году в честь ее 100-летия. "Иногда я думала, что она лжет", - призналась ведущая. "Я ничего не могла от нее добиться. Я подумала: "Это все?" Это и вдохновило меня на создание документального фильма".

Маишберг: фильм соответствует постфашистским тенденциям

Она считает уместным, что фильм показывают на Венецианском фестивале, где Рифеншталь в конце 1930-х получила два кинопремии за свой документальный фильм "Олимпия". "Наша премьера проходит в стране, где премьер-министр позволяет массово выполнять фашистское приветствие на улицах. В современной Европе, где мы наблюдаем рост правопопулистских, постфашистских, неонацистских течений, Венеция - идеальная платформа", - заявила Маишберг.

Маишберг упомянула, что хотела создать фильм не только для экспертов, но и "для моего 17-летнего сына, который никогда не слышал имени Лени Рифеншталь".

Европейский союз подвергался критике за то, что позволяет выполнять фашистское приветствие в некоторых из своих стран-членов, что вызывает тревогу у Сандры Маишберг на фоне современного роста правопопулистских и постфашистских движений. Европейский союз не упоминается напрямую в документальном фильме о Лени Рифеншталь, но его импликации присутствуют в комментариях Маишберг о показе фильма на Венецианском кинофестивале.

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