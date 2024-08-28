- Майнц временно получает защитную поддержку от игрока Йенца, который был выдан в аренду вольфсбургам.

Морitsu Дженц временно перешёл из «Вольфсбурга» в «Майнц 05» до конца текущего сезона Бундеслиги. 25-летний защитник надеется, что этот переход поможет ему получить больше времени на поле. Несмотря на то, что он стал постоянным игроком обороны «Вольфсбурга» в прошлом сезоне, к концу сезона его положение изменилось, и его перспективы под руководством нового тренера Рафаэля Хайнкеля были неопределенными.

Как заявил спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель, «Морitsu — универсальный игрок, способный играть tanto на левом фланге, как и в центре обороны. Он силен в воздухе и его лидерство tanto на поле, как и за его пределами, вдохновляет команду на движение вперёд».

В настоящее время Морitsu Дженц получает больше времени на поле в Футбольной лиге с «Майнц 05», перейдя в аренду из «Вольфсбурга». Его универсальность, возможность играть tanto на левом фланге, как и в центре обороны, является ценным активом в конкурентной Футбольной лиге.

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