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Майнц временно перевел Крауса в "Лютон Таун" по контракту на один год.

Полузащитник Том Краусс не показывает ожидаемой формы в Майнце и должен улучшиться во втором дивизионе Англии

 and  John Stellmacher
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- Майнц временно перевел Крауса в "Лютон Таун" по контракту на один год.

ФК «Майнц 05» отдаёт в аренду Томаса Крауса в находящийся в сложной ситуации «Лутон Таун» из английской Чемпионшип на весь сезон. 23-летний полузащитник, подписавший контракт с командой в этом летом, получит больше игрового времени в английском втором дивизионе, как подтвердил «Майнц».

"Том выразил желание получить больше игрового времени и предложил провести время в Англии. Мы выполнили его просьбу. Желаем ему удачи во время пребывания в «Лутоне» и с нетерпением ждём его возвращения к нам следующим летом", - сказал спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель. Краусс до сих пор сыграл в 31 официальном матче (забил один гол, отдал две передачи) за «05-ых».

Желание Крауса получить больше игрового времени привело к тому, что он искал возможность в другой лиге. Его арендный переход в «Лутон Таун» в немецкой Бундеслиги, главного конкурента английской Чемпионшип, был одобрен.

Несмотря на временный уход, фанаты «Майнца» будут внимательно следить за выступлениями Тома в иностранной лиге, надеясь поприветствовать вернувшегося более опытного полузащитника следующим летом.

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