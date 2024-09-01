Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Майнц участвовал в поединке Кубка ФФБ против ФК "Бавария".

Майнц гарантирует первенство в турнира. Кайзерслаутерн и Эльверсберг сталкиваются с серьезными проблемами.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

- Майнц участвовал в поединке Кубка ФФБ против ФК "Бавария".

Вторжение молота за ФSV Майнц: команда из Рейнхенсфена сыграет против рекордных чемпионов FC Bayern Munich во втором раунде DFB-Pokal. Благодаря жеребьевке в Дортмунде, команда тренера Бо Хенриксена получит преимущество домашнего поля 29 или 30 октября.

Командам 2-й Бундеслиги 1. FC Кайзерслаутерн и SV Эльверсберг предстоит серьезная борьба. Последний сезон финалисты, Красные дьяволы, должны отправиться в VfB Штутгарт, вторую команду Германии. В то же время Эльверсберг сыграет против действующих чемпионов-двойников Байер Леверкузен. Большой финал назначен на 24 мая 2025 года в Берлине.

Команда ФSV Майнц с нетерпением ждет матча против FC Bayern Munich в DFB-Pokal, несмотря на сильного соперника. Тренерская команда Бо Хенриксена чувствует уверенность, имея преимущество домашнего поля в матче против FC Bayern.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мануэла Швезиг называет результаты выборов в Саксонии и Тюрингии шокирующими.
Федеральные земли Германии

Ответ в Северо-Восточном регионе: ограниченные цели и обозначение границ

По словам премьер-министра Швезига (СДПГ), демократы лицом к лицу стоят с мрачными перспективами на предстоящих выборах в земли Саксония и Тюрингия. «Зеленые» сосредоточены на переговорах среди демократических партий.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Лидер земельного округа, Михаил Кречмер, подтвердил прямое действие полномочий в своем...
Федеральные земли Германии

В местных парламентских выборах Кречмер нашёл поддержку.

В избирательном округе Гёрлиц 2 в 2019 году министр-президент Саксонии получил более высокую поддержку избирателей, превзойдя свои результаты за тот же год.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Киммич планирует смену капитана DFB: "Илкай перестал удерживать"...
Федеральные земли Германии

Киммич планирует смену капитана DFB: "Илкай перестал удерживать"...

Жошуа Кимих - главный претендент на капитанскую Rolle в национальной команде вместо Илькая Гюндогана, согласно Киммичу, который был вторым номером в команде во время Евро.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Руккус оборачивается по измеряющему устройству - "Какой абсурд"
Федеральные земли Германии

Руккус оборачивается по измеряющему устройству - "Какой абсурд"

Назначение пенальти в ворота Байерн Мюнхен вызвало возмущение в Фрайбурге, где основной критике подверглось участие VAR.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Массы собрались в Тель-Авиве в воскресенье, чтобы продемонстрировать против правительства Биньямина...
Политика

Широкая израильская коалиция выступает за всеобщую забастовку.

После извлечения шести дополнительных погибших заложников в секторе Газа администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сталкивается с растущим давлением на заключение сделки с ХАМАС.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)
Главные темы

Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)

На предварительных результатах выборов в Саксонии победила ХДС, но ненамного опередив АФД, признанную государственным конституционным.shields экстремистской правой партией. Госсоюз во главе с Сахрой В겐кнехт, участвующий впервые, занял третье место, обойдя СДП и Зеленых. Возможность формирования...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Согласно прогнозам, партия ХДС Кречмера лидирует в Саксонии.
Политика

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство.

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство. 18:21 Чт: ХДС Опережает АФД в Саксонии Согласно Предварительным Результатам Предварительные данные от ARD и ZDF свидетельствуют о том, что ХДС опережает АФД в Саксонии. И Infratest Dimap (ARD), и Исследовательская группа Wahlen (ZDF) согласны, отдавая ХДС примерно один процентный

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Толпы затопляют улицы Тель-Авива во время одного из крупнейших протестов в недавней истории
Политика

Масштабная забастовка с целью достижения соглашения с ХАМАСом

Масштабная забастовка с целью достижения соглашения с ХАМАСом В Израиле царит мрачное чувство приятия: под контролем ХАМАС погибли еще шестеро заложников. Негодование и скорбь толкают десятки тысяч людей на улицы. Также планируется общенациональная забастовка, чтобы побудить премьер-министра Нетаньяху вернуть оставшихся заложников из Газы. Давление на израильское правительство с целью заключить

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно