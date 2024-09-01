- Майнц участвовал в поединке Кубка ФФБ против ФК "Бавария".

Вторжение молота за ФSV Майнц: команда из Рейнхенсфена сыграет против рекордных чемпионов FC Bayern Munich во втором раунде DFB-Pokal. Благодаря жеребьевке в Дортмунде, команда тренера Бо Хенриксена получит преимущество домашнего поля 29 или 30 октября.

Командам 2-й Бундеслиги 1. FC Кайзерслаутерн и SV Эльверсберг предстоит серьезная борьба. Последний сезон финалисты, Красные дьяволы, должны отправиться в VfB Штутгарт, вторую команду Германии. В то же время Эльверсберг сыграет против действующих чемпионов-двойников Байер Леверкузен. Большой финал назначен на 24 мая 2025 года в Берлине.

Команда ФSV Майнц с нетерпением ждет матча против FC Bayern Munich в DFB-Pokal, несмотря на сильного соперника. Тренерская команда Бо Хенриксена чувствует уверенность, имея преимущество домашнего поля в матче против FC Bayern.

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