- Майнц подтвердил: Груда на переходе в Брайтон

Переход Браяна Груды из ФСВ Майнц 05 в английский клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» кажется неминуемым. «Сложно говорить о трансфере, который еще не завершен. Но я открыто признаю, что вероятность его совершения очень высока», — сказал спортивный директор Кристиан Хайдель. Есть еще несколько моментов, которые зависят от этого.

Сначала об этом сообщил телеканал Sky. Сумма трансфера якобы составит около 30 миллионов евро. Контракт Груды с «Майнцем» действует до 2026 года. Хайдель подчеркнул, что сумма трансфера еще не определена. В любом случае, это не будет 50 миллионов евро, которые время от времени упоминались в СМИ в прошлом. «Я никогда не говорил, что Браян Груда стоит 50 миллионов евро», — сказал Хайдель.

Груда привлек внимание сильными выступлениями за «Майнц» в прошлом сезоне и попал в расширенный состав сборной Германии перед чемпионатом Европы. Если трансфер состоится, «Рейнландцы» компенсируют это на трансферном рынке.

«Мы что-то сделаем, в этом можно быть уверенным. Мы приведем больше одного игрока. Я не буду привязываться к позициям. Посмотрим», — сказал Хайдель. Ведется также работа по возвращению защитника Сеппа ван ден Берга, который последний раз был арендован у «ФК Ливерпуль». «Мы не отказались от идеи, что он вернется к нам. Мы продолжаем работать над этим», — подтвердил Хайдель.

Первым игроком ФСВ «Майнц 05», который, возможно, покинет клуб, станет Браян Груда, с потенциальным переходом в «Брайтон энд Хоув Альбион». Если трансфер состоится, «Майнцу» придется искать замену на трансферном рынке.

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