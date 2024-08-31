- Майнц освобожден от опасений Штутгарта <unk> ФКК встречается с "Херта БСК".

FSV Mainz 05 отправляется на выездной матч против вице-чемпионов прошлого сезона, ВФБ Штутгарт, без тени страха. В субботу (15:30 по центральноевропейскому времени/Sky) команда из Рейнского региона столкнется с серьезным испытанием, но главный тренер Бо Хенриксен уверенно заявляет, что его команда готова. Возможные дебютанты Морitz Jenz и Hyun-seok Hong могут впервые надеть футболку Майнца.

Между тем, во второй бундеслиге футбола 1. FC Kaiserslautern принимает бывшего участника бундеслиги, Hertha BSC, в важном матче в субботу вечером (20:30 по центральноевропейскому времени/Sport1 и Sky). Кайзерслаутерн стремится сохранить свою непобежденную серию в четвертом матче сезона.

ВФБ Штутгарт будет стремиться продолжить свои сильные выступления прошлого сезона, закончив на втором месте. Несмотря на уверенность Майнца 05, им придется быть осторожными с атакующими способностями ВФБ Штутгарт в предстоящем матче Бундеслиги.

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