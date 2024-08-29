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Майнц набирает Хонга из Бельгии.

До закрытия трансферного окна 1. FSV Mainz 05 снова вступает в игру. В команду присоединился южнокорейский футболист. Этот новобранец ранее играл в Германии.

 and  Anne Legman
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- Майнц набирает Хонга из Бельгии.

Немецкий футбольный клуб «Майнц 05» подписал контракт с южнокорейским полузащитником Хён-соком Хонгом**. 25-летний полузащитник переходит из бельгийского клуба КАА Гент по соглашению, действующему до 2028 года, как объявил «Майнц». Финансовые детали перехода остаются конфиденциальными, но ходят слухи о сумме от €4 до €6 миллионов.

Хонг вновь объединится со своим южнокорейским соотечественником и товарищем по команде Дже-сунгу Ли в ФСВ. Пара ранее представляла свою национальную команду. Как сказал спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель, «Хён-сок Хонг — техничный, изобретательный и забивающий полузащитник, способный играть на разных позициях».

Хайдель похвалил выносливость Хонга: «Кажется, он очень любит бегать: он всегда покрывает большие дистанции для своих команд, что идеально подходит под наш высокоэнергетический стиль игры».

Хонг провел время в Генте с лета 2022 года, приняв участие более чем в 100 официальных матчах и забив почти 40 голов. Он также играл в Германии, представляя юношескую и взрослую команды SpVgg Unterhaching в период с 2018 по 2019 год.

Недавнее подписание «Майнц 05», Хён-сок Хонг, будет выступать в немецкой Бундеслиге. Его южнокорейский товарищ по команде Дже-сунг Ли уже является частью команды в Бундеслиге.

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