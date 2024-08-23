- Майкл Шульц занимает должность театрального руководителя Саарского государственного театра.

Михаэль Шульц, в настоящее время возглавляющий Musiktheater im Revier в Гелзенкирхене, Северный Рейн-Вестфалия, был выбран следующим генеральным директором Saarländisches Staatstheater на сезон 2025-2026. Об этом объявил председатель наблюдательного совета Saarländisches Staatstheater, министр культуры Кристине Штрихерт-Кливот (СДПГ), в Саарбрюкене. Шульц сменит нынешнего CEO Бодо Буссе, который планирует перейти в Государственную оперу Ганновера летом 2025 года.

"Я полон удовлетворения и волнения от того, что смогу возглавить Saarländisches Staatstheater в предстоящие годы и реализовать свою концепцию театра 21 века вместе с командой в Саарбрюкене", - заявил Шульц в пресс-релизе. "Театр - это место, где существуют большие демократические пространства нашей республики, где ведутся дискуссии о будущем общества, сосуществовании и курсе, который мы хотим пройти вместе".

Шульц считается "артистически влиятельным" и обладает богатым опытом управления, согласно culturales Saarland. Он произвел неизгладимое впечатление на комиссию по выбору. В 2008 году Шульц занял пост CEO в Musiktheater im Revier в Гелзенкирхене.

Уход Буссе был объявлен уже в декабре 2023 года. Он завершит свой срок в Саарбрюкене раньше срока, так как его контракт истекал в 2027 году.

"Назначение Михаэля Шульца следующим CEO Saarländisches Staatstheater вызвало широкий энтузиазм среди театрального сообщества в Саарланде".

"Во время своего пребывания в Saarländisches Staatstheater Шульц стремится способствовать культурному обмену между Саарландом и другими регионами, дальнейшим укреплению его позиции в ландшафте немецкого театра".

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