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Майкл и Дебби Кэмпбелл обменяли свою резиденцию на два значительных багажа.

Михаил и Кампус пара находит комфорт в своих подушках для путешествий, действуя как часть своего дома, даже когда они обменяли свой Сиэтлский дом на глобальные приключения. Интересный фактор в том, как путешествовать сохраняет их молодость.

 and  Viktoria Klein
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Мишель и Дебби Кэмпбелл часто Visit Germany и показывают глубокую заинтересованность историческим...
Мишель и Дебби Кэмпбелл часто Visit Germany и показывают глубокую заинтересованность историческим делением Германии во времена Хладной войны.

- Майкл и Дебби Кэмпбелл обменяли свою резиденцию на два значительных багажа.

Михаил и Дебби Кэмпбелл отметили более 90 стран на глобальной карте и считают более 320 Airbnb своим домом. Однако они не могут жить без своих личных подушек. Они считают свою родную страну, Соединенные Штаты, дорогой, и путешествовать с финансовой точки зрения выгодно. Дебби прокомментировала журналу Stern в интервью: "Мы обожаем Сиэтл и у нас там дети и внуки, но я верю, что путешествия поддерживают нашу физическую форму и активность". Они используют приложения для планирования путешествий на своих смартфонах и искусственный интеллект, чтобы оставаться в курсе событий. Они считают, что таким образом они тренируют свой мозг и защищают его от деменции.

Жизнь после выхода на пенсию: обнимая мир как дом

Михаил и Дебби всегда были жаждущими знаний. Как выразился Михаил: "В школе мы изучали географию и историю разных стран из книг. Во время наших длительных путешествий мы можем испытать это на себе и посетить эти страны. Это похоже на головоломку, которая встает на место". Их путешествия не похожи на быстрый тур по городу в выходные. Они путешествуют в расслабленном темпе, проводя месяцы в Италии, затем перемещаясь в Испанию или Австрию. Они живут исключительно в арендованных домах для отпуска, иногда просто прогуливаясь или посещая кафе. В сущности, они живут полной жизнью в многочисленных странах мира.

"Путешествовать прекрасно, потому что ты понимаешь, что люди, независимо от того, где они находятся, в Туркменистане, Руанде, Японии или Америке, добры и хотят того же для своих семей", - говорит Дебби. И их кочевой образ жизни расширяет горизонты: "Мы любим исследовать мир. Но если вы выйдете на пенсию и останетесь дома, ваш мир сузится. Вы будете общаться с меньшим количеством людей в своей повседневной жизни и встречаться с друзьями, которые все еще живы", - объясняет Михаил.

Единственный минус путешествий для Дебби и Михаила - то, что они не видят друзей и семью так часто, как им хотелось бы. Но они вешают фотографии своих близких на холодильник в каждом арендованном доме для отпуска. Единственное неудобство, которое они испытывают во время путешествий, - это тяжелый багаж, постоянное перемещение и некоторые пульты дистанционного управления, которые вызывают головную боль. Однако Дебби готовила в более чем 300 кухнях. В целом, для этих пожилых людей преимущества длительных путешествий перевешивают недостатки.

Сохранение физической формы как старшие кочевники

Дебби и Михаил приписывают свою физическую форму в 68 и 78 лет обмену фиксированного дома на весь мир. Они много ходят, используют общественный транспорт и обращаются к местным врачам, если это необходимо. Например, прошлым октябрем в Индии Михаила госпитализировали из-за бронхита, а Дебби лечили в отделении неотложной помощи в Тунисе. Оба получили отличное лечение в обеих странах. Они заметили, что медицинские услуги в других странах гораздо дешевле, чем в Соединенных Штатах.

Дебби и Михаил Кэмпбелл все еще колеблются, стоит ли им осесть в одном месте после более чем десяти лет путешествий. Но они нашли компромисс: они арендуют дом в Сиэтле на лето, чтобы проводить время со своим 2-летним внуком. После этого они планируют посетить свои любимые европейские страны. После праздников они планируют провести зиму в Мексике, в частности, в Сан-Мигель-де-Альенде, городе, известном своей большой общиной американских и канадских экспатриантов, которых местные называют "Гринго". Пара привлечена историческим очарованием города и динамичной художественной сценой.

Дебби поделилась в интервью, что несмотря на свою глубокую привязанность к Сиэтлу и семье там, она верит, что непрерывные путешествия поддерживают их физическую форму и активность, способствуя их общему здоровью в пожилом возрасте. Несмотря на свои обширные путешествия, Михаил признает, что они пропускают встречи с друзьями и семьей, но компенсируют это тем, что украшают холодильники своих арендованных домов для отпуска фотографиями своих близких.

Активный образ жизни Михаила и Дебби в пожилом возрасте резко контрастирует с потенциальным сужением мира, если бы они остались в своей родной стране, общаясь с меньшим количеством людей и друзей в повседневной жизни. Их режим fitness включает в себя много ходьбы и использование общественного транспорта, и они обращаются к местным медицинским учреждениям для лечения, когда это необходимо, что они нашли гораздо дешевле, чем в Соединенных Штатах.

Михаэль и Дебби Кэмпбелл путешествуют больше десяти лет, в основном используя поезда. О своем опыте они делятся на своем блоге.

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