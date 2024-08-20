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Майк Линч и Джонатан Блумер, оба пропали без вести после гибели экстравагантной яхты возле Сицилии.

Шесть влиятельных личностей, в том числе британский предприниматель Майк Линч, председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер и известный американский юрист Крис Морвилло, находятся в неизвестности после разрушительного урагана на роскошной яхте у побережья Сицилии.

 and  John Stellmacher
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Спасательная экспедиция ныряет в поиске пропавшей почты после опрокидывания яхты 19 августа 2024...
Спасательная экспедиция ныряет в поиске пропавшей почты после опрокидывания яхты 19 августа 2024 года.

Майк Линч и Джонатан Блумер, оба пропали без вести после гибели экстравагантной яхты возле Сицилии.

Корабль затонул в понедельник, что привело к гибели одного из 22 человек, находившихся на борту. В результате спасательных работ удалось спасти 15 человек.

Саваторэ Кокина, возглавляющий итальянское агентство гражданской защиты на острове, сообщил журналистам, что среди пропавших без вести находятся супруги Блумер и Морвилло.

Блумер, согласно его профилю в LinkedIn, является председателем Morgan Stanley International и председателем страховой компании Hiscox, зарегистрированной в Лондоне. В заявлении, выпущенном CEO Hiscox Аки Хуссейном на следующий день, выражается соболезнование в связи с "печальной" новостью.

"Наши мысли с каждым, кто столкнулся с этим трагическим инцидентом, в частности с нашим председателем Джонатаном Блумером и его женой Джуди, которые находятся среди пропавших без вести, и с их семьей, ожидающей новостей об этой ужасной ситуации", - сказал Хуссейн.

CNN связалась с Morgan Stanley для получения комментария.

Пожарные-водолазы планируют повторить попытку проникнуть на затонувшее судно во вторник, чтобы обнаружить пропавших без вести, после неудачной попытки накануне, как сообщили в понедельник итальянские власти. Корабль столкнулся с водоворотом около 5 часов утра по местному времени в понедельник, сообщил представитель береговой охраны. Яхта находилась примерно в полумиле от порта на Mediterranean island of Porticello.

Сильные штормы на Сицилии вызвали сильные дожди в воскресенье вечером. Выпало более 4 дюймов (100 мм) осадков за менее чем 4 часа в Броло, восточнее Палермо. Европейская база данных по сильным погодным условиям сообщила, что "водяной смерч" - торнадо, образующийся над водой или переходящий с суши на воду - возник в районе, где была пришвартована яхта, в понедельник утром.

На корпусе судна было обнаружено тело. Среди спасенных были жена Линча, Анджела Бакарес, и одиннадцатимесячная девочка по имени София, а также капитан судна. Где находится 18-летняя дочь Линча, неизвестно.

Линч, 59-летний пионер в области технологий и предприниматель, был оправдан в июне на процессе по обвинению в мошенничестве, связанном с сделкой по продаже Autonomy, программной компании, которую он основал, Hewlett Packard. Прокуроры утверждали, что Линч организовал scheme для увеличения доходов Autonomy перед продажей.

Морвилло, представляющий американского юриста из Clifford Chance, активно защищал дело Линча. Clifford Chance отказался от комментариев, когда к ним обратилась CNN.

Одной из выживших, 35-летней Шарлотте, удалось удержать свою одиннадцатимесячную дочь Софию, когда гигантские волны затопили яхту, как сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

"В течение нескольких секунд я потеряла ребенка в море, а затем снова схватила ее среди волн. Я крепко держала ее возле себя, пока море бушевало", - рассказала Шарлотта ANSA. "Многие кричали".

Британское управление по расследованию морских происшествий планирует направить команду из четырех инспекторов в Палермо для предварительного обследования яхты, как сообщил CNN анонимный источник в понедельник. Источник не уточнил дату прибытия команды на Сицилию.

56-метровое (184-футовое) судно "Байезиан", ходящее под британским флагом, в основном перевозило британских пассажиров и экипаж, а также двух англо-французов, одного ирландца и одного шри-ланкийца, как сообщил CNN представитель береговой охраны.

Новозеландское министерство иностранных дел и торговли подтвердило CNN, что двое новозеландцев были вовлечены в инцидент, но не числятся среди пропавших без вести. Национальность погибшего человека не разглашается.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Кэтрин Маграмо внесла свой вклад в отчет.

CEO Hiscox Аки Хуссейн выразил озабоченность в связи с пропавшими без вести председателем Джонатаном Блумером и его женой Джуди, которые играют значительную роль в деловом мире. Блумер является председателем Morgan Stanley International и Hiscox, что оказалось затронутым этой трагической ситуацией.

Звёздный яхт-клуб встретил трудности и затонул у берегов Сицилии в понедельник, что привело к одной смерти и исчезновению шести человек.

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