- Майер выпустил предупреждения о потенциальных достижениях в технологии бейсбольной биты

Министр юстиции Саксонии и со-глава партии "Зелёные" Катарина Майер выразила обеспокоенность ростом праворадикального экстремизма, сравнив его с "Годами биты 2.0", имея в виду 1990-е годы после объединения, когда праворадикальные экстремисты устрашали и насилили. "Нам нужно защищать наше государство от угроз как внутри, так и снаружи", - заявила она, упомянув праворадикальный экстремизм, организованную преступность и исламский терроризм как серьёзные вызовы. По её мнению, она не нуждается в руководстве или сенсационных заголовках от Фридриха Мёрца, лидера ХДС.

Министр энергетики и со-глава партии "Зелёные" Вольфрам Гюнтер подчеркнул, что выборы - это о ценностях. "Те, кто позитивно относится к прогрессивным идеям, считают это место своим домом", - подчеркнул он. Он выделил отличие, которое принесёт власть партии "Зелёные" в штате.

Лидер фракции "Зелёные" в парламенте Франциска Шуберт осудила Михаэля Креtschmer, премьер-министра ХДС, как "премьер-министра, скачущего по стране как четыре всадника апокалипсиса", который, кажется, набирает силу. Она обещала твёрдую поддержку Украины, выразив, что это обязательство останется столько, сколько будет необходимо.

Озабоченность Катарины Майер по поводу праворадикального экстремизма вновь набирает обороты, вызывая воспоминания о "Годах биты 2.0". Праворадикальные экстремисты были идентифицированы как один из значительных вызовов, угрожающих безопасности Саксонии, наряду с организованной преступностью и исламским терроризмом.

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