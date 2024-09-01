- Майер поддерживает планируемую высылку нарушителей: это выгодно для мигрантов

Индивидуум, неоднократно судимый из Апolda, отмеченный для депортации, сейчас находится в заключении, ожидая депортации, как объявил министр внутренних дел Георг Майер. Этот индивидуум будет возвращен в Марокко в течение следующей недели. Майер прокомментировал на платформе X: "Это полезно для граждан Апolda. Это выгодно для мигрантов, которые соблюдают наши правила и ассимилируются". Как главный кандидат социал-демократов в Тюрингии на выборах в ландтаг, Майер сделал вопрос о депортируемых иммигрантах повторяющейся темой своей кампании.

Морокканец, который приехал в Германию в 2014 году, находился под угрозой депортации с 2017 года. Однако необходимые документы для его выдворения были недоступны. Недавно ситуация для его депортации улучшилась после нескольких попыток. Министерство сообщило, что "Его страна признала его личность и предоставила необходимые документы".

Скандальный случай привлек внимание

Случай рецидивиста из региона Веймара вызвал волнение в государстве несколько недель назад. Район и город Апolda отправили SOS в государство через открытое письмо, выразив свою озабоченность по поводу опасного отказника с множеством судимостей, представляющего значительную угрозу безопасности. По данным министерства, мужчина отбывал срок в тюрьме за причинение тяжкого вреда здоровью и другие преступления. После освобождения в 2024 году он продолжил свою криминальную деятельность.

В настоящее время этот индивидуум содержится в Ингельхайме, ожидая депортации. К сожалению, Тюрингия не имеет таких учреждений, но они есть в городе в Рейнланд-Пфальце.

Индивидуум, который создавал проблемы в Апольде после того, как был отмечен для депортации, будет отправлен обратно в свою страну, Марокко, в течение недели. Несмотря на трудности с получением необходимых документов, упрямый иммигрант из Марокко, который вызывал озабоченность в Апольде, finally будет депортирован из Германии.

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