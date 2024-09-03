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Федеральные земли ГерманииНовостиЦвикау

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
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После окончания регионального политического состязания - Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Политик с крайне правых взглядов из партии AfD, 62-летний Йенс Майер, может вернуться в немецкий федеральный парламент, Бундестаг, заменив представителя Саксонии Майка Монцека. Монцек триумфально получил прямое место в Цвиккау на недавних выборах в ландтаг, но выразил желание отказаться от своего места в Бундестаге, если это не повредит партии, большинству и его сотрудникам. Монцек планирует оставаться активным в Бундестаге до избрания новой саксонской администрации, что может продлиться до 3 февраля 2025 года. Монцек хочет избежать ситуации, в которой он потеряет свой мандат в случае, если выборы сорвутся и потребуется новое законодательное собрание в Саксонии. Ранее об этом возможном перестановке сообщали источники, такие как "Zeit Online" и Германская редакционная сеть. В ответ Майер прямо заявил: "Я вернулся."

Майер ранее занимал должность в Бундестаге от AfD с 2017 по 2021 год, но затем ушел и вернулся на свою прежнюю должность судьи в Дрезденском земельном суде. Однако уже в 2020 году Саксонское управление по защите конституции обозначило Майера как экстремиста. Впоследствии Министерство юстиции Саксонии подали жалобу на Майера с целью его отстранения от должности, ссылаясь на якобы нарушение им судебных обязанностей из-за его провокационных и оскорбительных замечаний в социальных сетях. Дисциплинарный суд в Лейпциге в конечном итоге постановил, что досрочная пенсия Майера была оправдана, вынеся решение против него. В октябре 2022 года Федеральный верховный суд в Карлсруэ подтвердил это решение, отклонив последующую апелляцию Майера.

Йенс Майер может снова представлять Цвиккау в Бундестаге, так как он выразил желание заменить Майка Монцека, чье прямое место было получено в городе на недавних выборах в ландтаг. Несмотря на то, что он был обозначен как экстремист Саксонским управлением по защите конституции и лишился своей должности из-за провокационных замечаний, Майер имеет амбиции вернуться в федеральную политику.

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