Магдебург стоит на грани потерять свой трофей на Кубке мира.

В недавнем чемпионате мира среди клубов немецкий SC Magdeburg потерпел неудачу, упустив возможность стать первой командой, выигравшей четыре титула подряд. На этот раз они встретились с венгерскими грандами Telekom Veszprem и стали вторыми после дополнительного времени, уступив со счетом 33:34 (28:28, 14:13). До этого только FC Barcelona удалось выиграть три титула подряд (2017-2019).

Тренер Беннет Вiegert и его команда начали игру, проигрывая 3:0, испытывая трудности с пробиванием мяча мимо вратаря Veszprem Родриго Корралеса. В какой-то момент их процент реализации был всего 45%. Однако команда собралась, благодаря семи голам исландского разыгрывающего Омара Ингви Магнуссона, и смогла выйти вперед перед перерывом.

Во второй половине игры счет несколько раз менялся, и Veszprem даже вырвался вперед на четыре гола. Неподражаемый дуэт французских игроков национальной сборной Людовика Фабрегаса и Недима Ремили сыграли важную роль в этом. Вiegert взял тайм-аут, чтобы собрать команду, но Magdeburg казалось, что они теряют ход в дополнительное время, в итоге уступив.

До того, как FC Barcelona выиграл три титула подряд (2017-2019), они также потерпели поражение, уступив Veszprem в полуфинале со счетом 34:39. SC Magdeburg вернется в Бундеслигу в понедельник в 7 pm CEST против Frisch Auf Göppingen, за которым последует матч Лиги чемпионов против польского гранда Kielce в четверг.

Несмотря на неудачу в чемпионате мира среди клубов, фанаты спорта с нетерпением ждут возвращения SC Magdeburg в Бундеслигу против Frisch Auf Göppingen. В мире европейского гандбола матчи Magdeburg против команд уровня Veszprem и Барселоны считаются захватывающими спортивными событиями.

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