- Магдебург одержал две победы и потерпел поражение в Кубке Вартбурга

Гандбол - Команда Бундеслиги СК Магдебург завоевала Кубок Вертбург в Айзенахе. В течение турнира они добились двух побед и одного поражения.

В пятницу вечером жители Эльбштадта одержали свою первую победу над ВФЛ Гуммерсбах со счетом 36:35 (19:18). Как и подобает чемпионам Германии, они преодолели трехголевый дефицит, воспользовавшись поддержкой своего клуба третьего дивизиона. На следующий день они продолжили свою победную серию, обыграв хозяев ТШВ Айзенах 31:25 (16:14), тем самым завоевав титул турнира. К сожалению, в последнем матче против датской команды Скандерборг-Аархус они потерпели поражение со счетом 33:37 (16:17).

Команда СК Магдебург решила принять участие в турнире по подготовке перед предстоящим сезоном Бундеслиги. Их впечатляющая игра в турнире, включающая две победы и одно поражение, продемонстрировала их готовность к предстоящим вызовам.

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