- Магдебург не выиграл матч против Шалке

1. FC Магдебург не смог одержать первую домашнюю победу над «Шальке 04», сыграв вничью 2:2 (2:1) при 27 146 зрителях в воскресный день. Голы от Маркуса Матисена (39') и Мартина Каарса (45+2) были забиты ФКМ, а Мусса Силья (8') и Кенан Караман (76') ответили за гостей. Магдебург сохраняет беспроигрышную серию в чемпионате, занимая 7-е место с 5 очками.

Тренер ФКМ Кристиан Тиц сделал два изменения после поражения 1:2 в Кубке Германии в Оффенбахе. Коннор Кремппicki и Ксавье Амаечи заменили Ливана Бурчу и Брайана Тейшейру (оба отсутствовали в составе). ФКМ начал с энтузиазмом, но неорганизованная игра Кремппicki привела к слабой обороне, позволив Силье забить потрясающий удар, выведя гостей вперед. ФКМ боролся с потерями, и «Шальке» воспользовался этим.

Матисен забивает из трудного положения

Когда «Шальке» отступил, ФКМ получил первый шанс через Кремппicki (21'), но он предпочел пас вместо удара. Опасность в основном исходила от стандартов, с вратарем «Шальке» Юстином Хекереном допустившим несколько ошибок. ФКМ сравнял счет после плохой передачи с углового - Матисен забил из трудного положения. ФКМ двинулся вперед - после острого паса от Любанбо Мусонды Каарс забил, а удар Мехмета Айдина пришелся слишком поздно.

Во втором тайме «Шальке» более агрессивно давил и рано, но ФКМ удалось вырваться эффективнее. Заменивший его Тацуя Ито добавил больше контроля в атаку. «Шальке» не мог прорваться, но давление ФКМ имело изъян: несмотря на множество шансов, они не смогли забить. После 60 минут «Шальке» улучшился и стал угрозой со стандартов. После углового Караман головой переправил мяч мимо вратаря Доминика Рейманна, установив счет 2:2. Последние десять минут были полны напряжения, когда Анди Хоти упал в штрафной. После проверки VAR судья Тимо Герах отменил пенальти.

Тренер Тиц мог бы рассмотреть другие замены, чтобы изменить ход игры. Несмотря на гол Матисена, ФК Магдебург упустил несколько шансов на победу и продвижение в таблице, слишком полагаясь на стандарты.

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