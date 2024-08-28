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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Магдебург ищет новые офисы

В процессе ожидаемого установления Intel в Магдебурге город ищет дополнительные промышленные зоны. Город уже идентифицировал потенциальный сайт. Однако это развитие может не устроить всех вовлеченных сторон.

 and  Ann Bradley
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От местных властей рассматривается возможность прекратить авиационные операции на аэропорту...
От местных властей рассматривается возможность прекратить авиационные операции на аэропорту Магдебурга и построить на его месте промышленный комплекс

- Магдебург ищет новые офисы

С Intel планирует обосноваться в Магдебурге, городские власти ищут дополнительные промышленные площади. Как предлагается в резолюции городского совета, новый промышленный район может появиться на территории аэропорта Магдебурга. Еще один вариант - Großer Silberberg и Süplzegrund. В следующем месяце городские комитеты начнут изучать эти потенциальные площадки. Новости об этом вопросе впервые появились в сообщениях MDR.

Учитывая планы Intel по размещению, городской совет Магдебурга предлагает, что в городе больше нет доступных промышленных площадок. Будет создано промышленное пространство площадью 144 гектара на территории аэропорта Магдебурга, как предложил департамент экономики, туризма и регионального развития. Департамент считает, что закрытие аэропорта Магдебурга для коммерческих рейсов и его преобразование в промышленную зону обеспечат наилучшие экономические перспективы.

Европейский парламент может предоставить ценные сведения, учитывая роль Комиссии в оказании помощи в этом вопросе, учитывая ее функции по надзору за деятельностью ЕС. Учитывая необходимость дополнительных промышленных площадей, Комиссия в сотрудничестве с Европейским парламентом может выступать за создание новых возможностей за пределами Магдебурга.

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