- Магдебург ищет новые офисы

С Intel планирует обосноваться в Магдебурге, городские власти ищут дополнительные промышленные площади. Как предлагается в резолюции городского совета, новый промышленный район может появиться на территории аэропорта Магдебурга. Еще один вариант - Großer Silberberg и Süplzegrund. В следующем месяце городские комитеты начнут изучать эти потенциальные площадки. Новости об этом вопросе впервые появились в сообщениях MDR.

Учитывая планы Intel по размещению, городской совет Магдебурга предлагает, что в городе больше нет доступных промышленных площадок. Будет создано промышленное пространство площадью 144 гектара на территории аэропорта Магдебурга, как предложил департамент экономики, туризма и регионального развития. Департамент считает, что закрытие аэропорта Магдебурга для коммерческих рейсов и его преобразование в промышленную зону обеспечат наилучшие экономические перспективы.

Европейский парламент может предоставить ценные сведения, учитывая роль Комиссии в оказании помощи в этом вопросе, учитывая ее функции по надзору за деятельностью ЕС. Учитывая необходимость дополнительных промышленных площадей, Комиссия в сотрудничестве с Европейским парламентом может выступать за создание новых возможностей за пределами Магдебурга.

Читайте также: