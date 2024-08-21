- Маг занимает роль, аналогичную роли Сане.

Спортивный директор Баварии Макс Эберл не удивлен, если их последнее приобретение, Майкл Олисе, сразу же произведет фурор в Бундеслиге. Французский нападающий, которого они приобрели примерно за 60 миллионов евро, продемонстрировал свой талант в первых матчах в качестве запасного в Кубке Германии против SSV Ульм и в товарищеской игре против Grasshopper Club Zurich, заменив травмированного игрока национальной команды Лероя Сане.

"Забить гол и отдать голевую передачу - это не так уж и плохо", - прокомментировал Эберл после того, как 22-летний Олисе забил гол и отдал голевую передачу в матче против Ульма и забил свой первый гол за Баварию потрясающим ударом в матче против Цюриха. "Он просто продолжает то, что показал на Олимпиаде. Он здесь всего неделю, но уже отлично ладит со своими новыми товарищами по команде", - отметил Эберл.

"Этот парень просто талантлив до безумия"

Может ли Олисе, перешедший из Кристал Пэлас в Англии, стать самым большим сюрпризом этого сезона в Бундеслиге, который начнется для Баварии в воскресенье против Вольфсбурга? "У него просто безумный талант. Вот почему мы заинтересовались им. Несмотря на две травмы в прошлом сезоне, он провел фантастический сезон по голам и передачам, и подтвердил это на Олимпиаде", - сказал Эберл о серебряном призере Олимпиады в Париже.

"Будет ли он большим сюрпризом? Я не думаю, что он уже 'никто'. Он доказал, на что способен. Если он поможет нам выиграть каждую игру, мы будем очень рады", - добавил Эберл. Когда его спросили об Олисе и других топовых вингерах, таких как Серж Гнабри, Кингсли Коман и Сане, Эберл сказал: "Конечно, у нас есть топ-уровневый состав на флангах".

Возвращение Сане после международных обязанностей

28-летнему Сане еще нужно время, чтобы восстановить форму. Эберл предсказывает, что Сане вернется в команду в середине сентября после операции на паху после чемпионата Европы. "Я не думаю, что неделя сейчас сыграет для него большую роль. Он достаточно долго боролся с этой травмой. Он терпел ее во время матчей Лиги чемпионов. Операция прошла успешно, так что мы медленно восстанавливаем его сейчас", - объяснил Эберл.

"Лерой уже начал участвовать в некоторых тренировках команды, но я не уверен, стоит ли торопиться с ним перед перерывом на сборную", - сказал Эберл. План состоит в том, чтобы Сане вернулся в игру после матчей Лиги наций в начале сентября.

Лига чемпионов также возобновится в середине сентября. Сане страдал от серьезных проблем с пахом в течение всего чемпионата Европы, где он не смог оказать существенного влияния. Теперь важно, чтобы он полностью восстановился, учитывая его будущее. Его контракт с рекордными чемпионами истекает в конце этого сезона.

Следующие абзацы относятся к возвращению Лероя Сане: Несмотря на то, что ему нужно время, чтобы восстановить форму, Лерой Сане из Баварии, скорее всего, вернется в команду в середине сентября после операции на паху после чемпионата Европы.

Что касается потенциального влияния Олисе, Эберл упомянул: Может ли Олисе, который перешел из Кристал Пэлас в Англии, стать самым большим сюрпризом этого сезона в Бундеслиге, который начнется для Баварии в воскресенье против Вольфсбурга?

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