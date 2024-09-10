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Мадрид запрещает прокат электроскотеров, утверждая, что операторы не выполняют необходимые критерии.

Власти Мадрида объявили о намерении отозвать разрешения на работу у поставщиков электроскутеров, таких как Lime, Dott и Tier. В результате, электроскутеры, взятые напрокат, больше не будут допущены на улицы Мадрида, столицы Испании.

 and  Melissa Williams
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Мадрид запрещает прокат электроскотеров, утверждая, что операторы не выполняют необходимые критерии.

Городской лидер Хосе Мартинес-Альмейда объявил об этом в четверг, а местное правительство выпустило заявление, в котором говорилось, что три компании не соблюдали правила, указанные в выданных им в мае 2023 года разрешениях.

В заявлении отмечалось, что компании препятствовали попыткам властей провести проверку их деятельности, утаивая необходимую информацию и отказывая в доступе к своим системам. Тем не менее, было подтверждено, что они нарушили условия своих разрешений.

Нарушения включали недостаточный охват сервисом по всему городу, отсутствие страхового покрытия и отсутствие технологии, предотвращающей эксплуатацию или парковку скутеров в запрещенных зонах, как указано в заявлении.

Lime, Dott и Tier были выбраны для предоставления услуг проката электроскутеров в Мадриде, с разрешениями на 2000 скутеров каждая. Решение городского совета подразумевает, что "электроскутеры больше не будут доступны в городе с октября", как указано в заявлении.

После начала процесса отзыва разрешений у компаний будет 20 дней, чтобы обжаловать решение, как отмечено в заявлении.

Спикер Dott сообщил CNN в понедельник, что компания получила уведомление от мэрии Мадрида в четверг.

"Мы анализируем ситуацию с общими электроскутерами и ждем встречи с муниципалитетом Мадрида, прежде чем принимать какие-либо решения", - заявил спикер в понедельник.

"Мы надеемся на конструктивный диалог с муниципалитетом, чтобы понять причины объявленного решения, что позволит нам их исправить и сохранить полезную службу мобильности для жителей и туристов Мадрида", - добавил спикер.

Спикер Lime сказал CNN, что компания "недовольна этим неожиданным решением" и считает, что "приведенные основания для этого действия были ошибочными".

"Мы будем искать способы помочь нашим райдерам в Мадриде, чтобы они имели доступ к безопасным, доступным и экологически чистым вариантам транспорта и с нетерпением ждем продолжения диалога с Советом, чтобы убедиться, что услуги могут продолжаться", - прокомментировал спикер.

CNN связалась с Tier за комментарием.

Мадридский совет заявил, что больше не будет выдавать разрешения на эксплуатацию электроскутеров, подчеркнул мэр Мартинес-Альмейда в заявлении, "так как было доказано, что рынок не может выполнить необходимые требования, установленные советом, гарантирующие максимально возможную безопасность граждан".

Частные электрические скутеры по-прежнему легальны в городе, согласно веб-сайту городской мэрии.

Мадрид не первый город, который принимает меры против проката электроскутеров, которые стали более спорными.

В августе официальные лица в австралийском городе Мельбурн приняли решение запретить прокаты электроскутеров, ссылаясь на вопросы безопасности после многочисленных жалоб и сообщений об авариях.

"Это был шанс положить конец хаосу на тротуарах Мельбурна и сделать наш город безопасным снова", - якобы заявил мэр Мельбурна Николас Риис на пресс-конференции.

А в апреле 2023 года жители Парижа проголосовали за запрет проката электрических скутеров в французской столице, с введением запрета в конце августа, когда истекут контракты операторов скутеров.

После получения уведомления от мэрии Мадрида Dott анализирует ситуацию и планирует встретиться с муниципалитетом, чтобы понять и исправить проблемы. (Продолжение от заявления спикера Dott)

Отзыв разрешений для Lime, Dott и Tier означает, что услуги проката электроскутеров больше не будут доступны в Мадриде начиная с октября. (Продолжение от решения городского совета)

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