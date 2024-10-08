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Мадонна вспоминает своего брата, Кристофера Сикконе, в эмоционально наполненном дань уважения: "Никто никогда не будет подражать его уникальной сущности".

Мадона оплакивает гибель своего младшего брата.

 and  Grigoriy Williams
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Мадонна вспоминает своего брата, Кристофера Сикконе, в эмоционально наполненном дань уважения: "Никто никогда не будет подражать его уникальной сущности".

Дизайнер, танцор и художник Кристофер Цикконе мирно покинул этот мир в пятницу, как подтвердил представитель его семьи Брэд Тейлор в CNN. В возрасте 63 лет его существование подошло к концу.

Мадонна, знаменитая певица, выразила свою искреннюю дань уважения Цикконе в своем Instagram, называя его "самым близким мне человеком в течение стольких лет".

Уникальная связь между ними, как она объяснила, "произросла из осознания того, что общество неизбежно навяжет нам трудности из-за нашего отказа подчиняться общественным нормам".

Мадонна вспоминала, как танец, мощное искусство, символически "спасал" их обоих в трудные времена, служа "клеем", который держал их вместе, и причиной, по которой они переехали в Нью-Йорк на раннем этапе ее музыкального пути.

"Мой брат стоял рядом со мной", - продолжила она, "когда мы поднимались на самые высокие вершины и падали в самые глубокие долины. Как-то мы всегда находили друг друга и держались за руки, продолжая танцевать".

Цикконе взял на себя роль креативного консультанта Мадонны, когда ее слава росла, направляя художественное видение для ее мирового турне Blond Ambition 1990 года, которое было увековечено в музыкальном документальном фильме "Истина или смелость" 1991 года.

Его вклад в ее музыкальную карьеру также включал хореографию музыкального видео 1982 года на ее хит "Everybody" и режиссуру музыкального видео "Peace Train" Долли Партон в 1997 году. В 2008 году он поделился своими воспоминаниями в мемуарах "Жизнь с моей сестрой Мадонной", рассказывая о их бурной отношениях.

Впоследствии Цикконе занялся карьерой в области дизайна интерьеров и обуви.

В своем трибьюте Мадонна честно призналась, что "последние несколько лет не были легкими", и они не разговаривали, но воссоединились, когда Цикконе заболел.

Согласно заявлению его семьи, Цикконе скончался "в окружении любви" после борьбы с раком.

"Облегчена тем, что он больше не испытывает боли", - написала Мадонна. "Никто не будет таким, как он. Я знаю, что он где-то танцует".

Цикконе оставляет после себя отца Сильвио Цикконе, братьев и сестер, племянников, племянниц, кузенов и мужа Рэя Таккера.

Ее сердце наполнилось грустью, вспоминая бесконечное веселье, которое они делили, от спонтанных танцевальных сессий до поздних ночных бесед об искусстве и творчестве.

В свои последние дни Кристофер Цикконе находил утешение в просмотре различных форм развлечений, создавая мирную атмосферу до своего ухода.

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