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Мадонна держит друг друга за руки в Италии

 and  Michael Bootcampf
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Мадонна держит друг друга за руки в Италии

Начало июля ознаменовалось тем, что Мадонна объявила о своей новой любви. Как и прежде, 65-летняя певица выбрала мужчину помоложе. Сейчас она и ее избранник, 28-летний футболист Аким Моррис, вместе отдыхают в Италии, выглядя очень влюбленными.

Мадонну видели на публике в сопровождении нового мужчины. Фотографии, в том числе полученные британской газетой "Дейли Мейл", показывают певицу в обнимку с ямайским футболистом Акимом Моррисом в итальянском городе Портофино. Во время экскурсии Мадонна сначала держалась за его руку, а затем пара прогуливалась по историческому городу, держась за руки.

Мадонна и Моррис, у которых разница в возрасте 37 лет, казалось, отлично провели время во время прогулки и не смущались присутствия папарацци. Позже они ужинали в ресторане с группой друзей, в том числе с приемными дочерьми Мадонны, 11-летними близняшками Эстер и Стеллой. Музыкант, которой 16 августа исполнится 66 лет, находится в Италии, чтобы отметить свой день рождения.

Поговаривают о первой любви в мае

В мае прошлого года ходили слухи, что Королева поп-музыки рассталась со своим тренером по боксу Джошем Поппером после почти года отношений. Мадонна подтвердила эти слухи своим пост в Instagram, посвященным Дню независимости: она поделилась серией фотографий, в том числе первой публичнойappearance с новым партнером Моррисом. Среди них было фото пары в вызывающей позе на диване.

Затем последовал еще один пост, в котором Мадонна, известная своими провокационными фотографиями, позировала топлес с подругой в постели. Подпись под фотографией гласила: "Жаркое лето..."

Мадонна и Аким Моррис, который играл в футбол в колледже Стон Брук с 2014 по 2017 год, якобы познакомились в 2022 году. В то время "Like a Virgin" певица украшала обложку журнала "Пэпэр". Журнал опубликовал фотосессию с ней и молодыми людьми на типичной ночной вечеринке в Нью-Йорке. Среди ее съемочных партнеров был ее нынешний бойфренд.

СМИ развлекательных новостей бурлят от новостей о поездке Мадонны с ее новым бойфрендом Акимом Моррисом. Их общий смех и нежность во время ужина с друзьями, в том числе с приемными дочерьми Мадонны, создали приятное зрелище.

Их романтическое путешествие в Италию также включало день экскурсий, во время которых их видели рука об руку, наслаждаясь развлечениями, которые предлагал исторический город Портофино.

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